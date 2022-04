L’Italia del curling conquista un altro risultato storico: bronzo ai Mondiali L’Italia domina e batte nettamente gli usa (13-4) e sale sul podio dei Mondiali a Las Vegas. È la prima medaglia iridata della storia, arriva dopo il trionfo di Mosaner e Constantini alle Olimpiadi di Tokyo.

La medaglia di bronzo ai Mondiali di Las Vegas dopo la medaglia d'oro nel doppio misto alle Olimpiadi di Pechino 2022. L'Italia del curling scolpisce con il quartetto maschile un altro pezzo di storia conquistando l'ennesimo risultato eccezionale. Nella metropoli dove l'azzardo è companatico della vita quotidiana gli azzurri portano a casa un risultato straordinario grazie a una prestazione senza sbavature: Joel Retornaz, Amos Mosaner (che in Cina fu protagonista di un oro brillante con Stefania Constantini), Sebastiano Arman e Simone Gonin hanno sconfitto gli Stati Uniti con un risultato molto netto (14-3) e infilato al collo la prima medaglia iridata della storia. Sono saliti sul gradino più basso del podio a compimento di un percorso scandito dai sussulti agli Europei e dal trionfo ai Giochi.

Troppo forti, il successo è straripante. Alla formazione italiana si sono arresi gli Stati Uniti, che in gara erano scesi senza il giocatore di punta, Matt Hamilton. Un'assenza che non sminuisce la portata della prestazione e della vittoria dell'Italia. Korey Dropkin, Joe Polo, Mark Fenner e Tom Howell hanno pagato l'avvio dirompente, perfetto e "glaciale" degli Azzurri. Quattro punti nel primo end spiazzano gli americani che tornano in gara portandosi sul 4-3. La Nazionale incassa il colpo e non si lascia prendere dal nervosismo: piazza due punti nel quarto end e poi con "una bella rubata" prende il largo sul 7-3 all’intervallo. Il vantaggio è ampio, l'Italia lo legittima con sei punti in un solo end: il 13-4 è una sentenza.

Senza sosta, si può ancora sognare. Il 23 aprile Mosaner tornerà a impugnare la "boccia di pietra" dalla forma caratteristica. Lo farà ancora una volta su un palcoscenico di rilievo: sarà sulla pista di ghiaccio assieme alla compagna di ventura alle Olimpiadi. Il doppio misto proverà a rendersi protagonista (anche) ai Mondiali di Ginevra.