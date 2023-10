L’Italia cede alla Germania nel Preolimpico di volley maschile: 3-1 per i tedeschi, blackout azzurro Brutta serata per l’Italia di De Giorgi che china la testa davanti alla Germania: 3-1 la sconfitta azzurra che non ha saputo arginare un Grozer in serata top. Adesso c’è da ripartire subito, il pass per Parigi è sempre alla portata della nostra nazionale.

A cura di Alessio Pediglieri

Al Maracanazinho di Rio de Janeiro per il Torneo Preolimpico di volley maschile, il testa a testa nel Pool A tra Italia e Germania si è concluso con i tedeschi che hanno vinto 3-1 (24-26, 25-18, 20-25, 22-25) e mantengono il primo posto in classifica.

Italia e Germania arrivavano alla sfida appaiate a pari punti in vetta alla classifica parziale ma con questa sconfitta, la Nazionale di Fefè De Giorgi si è complicata la vita per raggiungere il pass per Parigi 2024, sempre alla portata dell'Italia. Adesso sono i tedeschi a poter gestire la situazione, anche confermandosi autentica biglia impazzita nel Pool dove avevano anche battuto il Brasile padrone di casa contro ogni pronostico.

Non parte benissimo la squadra azzurra che paga così lo scotto di andare sotto in un primo set giocato decisamente sotto tono. L'Italia ha il merito di restare in partita anche non esprimendosi al meglio mentre la Germania fa tutto ciò che è necessario per strappare un parziale di misura. Tantissimi però gli errori, (11 tedeschi contro gli 8 azzurri). Poi, decisivo Grozer che sul 24 pari riesce a chiudere al secondo set point per la Germania.

Strigliata di Fefè De Giorgi nell'intervallo e Italia che torna sul parquet brasiliano con tutt'altro spirito. Così il 2° set cambia l'inerzia della partita: anche se Grozer sul 4-6 prova a ridare ai tedeschi un vantaggio importante, sono gli azzurri a crescere di intensità. Sul 14-11 la gestione resta pressocché totale, con meno errori commessi, meno punti regalati e Italia che si prende la vittoria gestendo al meglio ben sette set point a disposizione.

Partita che ritorna in parità con un set per parte ma l'inerzia appare essere azzurra con la nazionale italiana che sale di livello trascinata da un ottimo Romanò. Ma la luce si spegne quasi subito, con un Grozer (41%) che diventa implacabile in battuta, riportando la Germania avanti senza che i ragazzi di De Giorgi riescano a riprendersi. Errori importanti in battuta, poca presenza sotto rete e così i tedeschi riprendono il largo, chiudono 20-25 e conducono 2-1 nei set.

Il quarto si trasforma in una prassi tedesca in cui l'Italia si salva solo all'inizio ma cede alla distanza. Un blackout da cui non riesce più a risorgere. La luce resta spenta fino al punto del match con la Germania, provando una drammatica rimonta nel finale (da 15-22 a 20-22) ma solo sfiorando l'impresa di ribaltare il set che si spegne su un errore in battuta di Galassi. La nazionale tedesca giustamente festeggia un successo importantissimo che la rilancia in vetta al Pool preolimpico.