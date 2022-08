L’infortunio è terribile, il ginocchio si piega ad angolo retto: “È davvero brutto” L’incidente di gioco è avvenuto durante un match del campionato australiano della National Rugby League. Nell’impatto l’articolazione di Aaron Booth è sembrata cedere come un grissino, le immagini sono raccapriccianti.

Il terribile infortunio subito dal giocatore dei Titans, Aaron Booth, durante il match del campionato della NRL australiana.

Le immagini sono terribili. A vedere cosa accade al ginocchio sinistro di Aaron Booth vengono i brividi addosso. Sembra spezzarsi come un grissino, piegarsi in due fino a formare un angolo retto a causa di una torsione innaturale dell'articolazione provocata da un contrasto di gioco.

La sequenza videoclip è tremenda, in undici secondi c'è raccolto tutto il dramma del giocatore e dell'uomo che ha subito l'infortunio ed è uscito dal campo sorretto a braccia, dolorante, sconvolto e impaurito per le consegue di quell'impatto che possono essere durissime anche per la carriera.

Aaron Booth soccorso dallo staff medico dopo il terribile incidente di gioco che gli ha procurato un grave danno all’articolazione sinistra.

L'incidente è avvenuto durante il match della National Rugby League australiana tra Melbourne Storm e Gold Coast Titans. La dinamica è stata raccapricciante. L'esito dei primi esami diagnostici, in attesa di altri più approfonditi toglie il respiro.

La preoccupazione maggiore dello staff medico è per lo stiramento/lacerazione delle strutture mediali del ginocchio e per la possibile frattura che rendono tutto più complicato, imprevedibili i tempi di recupero e soprattutto allungano ombre inquietanti sulla carriera.

Le parole del coach dei Titans, Justin Holbrook, rendono bene l'idea su quella che è stata la reazione della squadra all'infortunio subito dal compagno. L'emotività che traspare dalle sue frasi è stata indice di premura e, al tempo stesso, grande apprensione per la salute e il futuro del gioco.

Nella conferenza stampa post-partita è stato lucido nel descrivere le sensazioni ricevute dal primo dialogo con lo staff sanitario. Ha parlato di lussazione del ginocchio, della dislocazione dell'arto e ancora delle gravi conseguenze che un incidente del genere può comportare. Null'altro c'è da fare al momento che augurarsi il meglio rispetto a quanto evidenziato dal replay della breve clip.

L’espressione sconvolta e preoccupata del giocatore che viene portato nello spogliatoio sorretto dai membri dello staff sanitario.

"Ha lottato molto quest'anno per guadagnarsi un posto di rilievo in squadra – ha ammesso il tecnico – e quanto gli è successo è davvero brutto. I medici hanno fatto tutto quello che potevano al momento. Ora aspettiamo di conoscere l'esito degli esami per capire qual è l'entità del danno subito".

Alla luce di quanto successo a Booth il risultato del campo passa in secondo piano. La sconfitta è il male minore rispetto a una prestazione incoraggiante ma macchiata dall'infortunio capitato al giocatore. "Stiamo migliorando anche se non siamo ancora abbastanza efficaci", la chiosa del coach. Ma la testa è altrove.