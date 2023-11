L’impresa folle in kayak: salta la cascata più alta al mondo in condizioni estreme, in pieno Artico A compiere lo straordinario gesto è stato Aniol Serrasolses, 32enne professionista di kayak estremo. Ha stabilito un nuovo record mondiale affrontando un salto da 20 metri in pieno Oceano Artico, dopo aver risalito per 11km le pareti e i crepacci dei ghiacciai norvegesi.

A cura di Alessio Pediglieri

Aniol Serrasolses impegnato nella straordinaria impresa di affrontare col suo kayak la cascata ghiacciata più alta al mondo

Eccezionale impresa di Aniol Serrasolses, il 32enne professionista di kayak estremo che è riuscito a scendere la cascata ghiacciata più alta del mondo, in pieno Oceano Artico, stabilendo il nuovo record mondiale di questa disciplina.

Il kayaker spagnolo si è spinto oltre ogni limite immaginabile a metà novembre portando a compimento una vera e propria avventura: dopo settimane di preparazione ha raggiunto l'arcipelago delle Svalbard in Norvegia, in pieno Oceano Artico per mettere alla prova le proprie capacità, superandosi. Seguito da vicino da una vera e propria troupe televisiva e munito di cam posizionate all'interno del kayak e sul casco, ha affrontato e superato una sfida mai provata prima: saltare la cascata ghiacciata più alta del mondo, pari a 20 metri d'altezza, stabilendo un nuovo record mondiale.

Tutto si è svolto dopo l'atterraggio alle Svalbard, uno dei luoghi più remoti del pianeta, che ha messo a durissima resistenza la spedizione che ha accompagnato Serrasolses, navigando per 36 ore da Longyearbyen a Brasvellbreen, in Norvegia. Una traversata di per sé già epocale che ha obbligato Aniol insieme ai suoi tre compagni kayakisti, David Sodomka, Aleix Salvat e Mikel Sarasola, e un team di produzione completo, a vivere sulla barca per raggiungere un punto preciso, il fiume di acqua e ghiaccio conosciuto come "Phillip's". Che sfocia nel mare artico con un salto impressionante, di 20 metri d'altezza.

Alcune delle storie condivise sul profilo Instagram che racchiudono la sfida ai limiti umani

Un'avventura nell'avventura che ha preceduto l'impresa finale, è durata diversi giorni, per risalire anche a piedi 11 chilometri di ghiaccio per arrivare alla sorgente del fiume da cui Serrasolses ha poi utilizzato il suo kayak per percorrerlo verso la foce e poi nell'epico salto, riscrivendo così la storia dello sport estremo in generale. Immagini a dir poco spettacolari che mostrano anche la difficoltà dell'impresa e delle condizioni estreme in cui è stata compiuta: "Faccio fatica a trovare le parole per spiegare questa sensazione" ha poi raccontato una volta conclusa la prova. "È come andare in kayak su un altro pianeta… Senza dubbio tutto questo è la discesa in kayak più unica che abbia mai fatto in vita mia".

"Eravamo in un ambiente in costante cambiamento, un luogo totalmente imprevedibile" ha spiegato ancora Serrassolses, sottolineando l'ostilità del paesaggio tra pareti di ghiaccio, crepacci minacciosi e fiumi di rapide che hanno messo a dura prova la spedizione. "Sapevamo quanto fosse rischioso, ma quando poi ti guardi intorno… tutto acquista un senso", ha aggiunto poi postando parte dell'evento anche sui suoi profili social. "Un momento epico impresso nel cuore per sempre. Non posso ancora condividere molte delle migliori riprese, ma sono entusiasta che il mondo vedrà cosa abbiamo fatto" ha anticipato via web.

Ma già le immagini da diverse angolazioni e soggettive impazzano sui social e il risultato di questa incredibile impresa sta già affascinando gli appassionati in attesa che il tutto poi venga confezionato alla perfezione all'interno di un documentario ad hoc, "Ice Waterfalls", dove si darà testimonianza completa della perseveranza e della passione per superare i limiti nel mondo del kayak estremo da parte di Serrasolses e del suo team per un salto nel vuoto di oltre 20 metri tra i ghiacci.