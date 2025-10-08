L’impresa folle di Kilian Jornet, l’ultrarunner che sta scalando tutti i Quattordicimila degli USA

Una tappa del Tour de France a piedi e poi una arrampicata lunga quanto una maratona su per le montagne. È quanto sta facendo ogni santo giorno da oltre un mese l'ultrarunner spagnolo Kilian Jornet che ha deciso di scalare e concatenare tutti insieme i Quattordicimila degli Stati Uniti, cioè montagne alte almeno 4.200 metri disseminate lungo 48 stati americani, in un folle viaggio soprannominato "States of Elevation". Fino a questo momento, 31 giorni ininterrotti tra corse e scalate, ha già superato 72 vette in Colorado, California e Washington, percorrendo quasi 5.000 chilometri e salendo 123.000 metri, tra temperature proibitive, caldo afoso e gelo rigido.

La folle sfida di Jornet dopo quella del 2024: scalò 82 vette alpine in 19 giorni

Non è la prima volta che il nome di Jornet sale alle cronache per le sue imprese letteralmente oltre il limite umano. Nel 2024, Jornet era riuscito a scalare con successo tutte le 82 vette alpine alte almeno 4.000 metri in un tempo record: aveva impiegato solamente 19 giorni per portare a termine questa straordinaria impresa, senza utilizzare alcun aiuto che non provenisse dal suo corpo. E che, di fronte alla "States of Elevation" rischia di diventare una avventura per principianti. Partendo da Longs Peak, in Colorado, quest'anno in un mese ha già scalato i 56 Fourteeners dello Stato, prima di dirigersi verso la Sierra Nevada in California e poi verso gli imponenti vulcani dello stato di Washington.

Jornet e i limiti dell'essere umano: "Per essere soddisfatti bisogna spingersi oltre il disagio"

"Voglio scoprire quali sono i limiti dell'essere umano" ha serenamente spiegato a chi gli domandasse il perché di tante imprese pazzesche. "Non si tratta di andare il più velocemente possibile. Il punto è che non ci fermiamo mai perché abbiamo un fallimento. Gestiamo il dolore e possiamo spingerci oltre una certa soglia. Ma alla fine, per raggiungere un certo grado di soddisfazione, dobbiamo attraversare questo disagio, che è una sfida."

Chi è Kilian Jornet, l'ultrarunner che ha scalato l'Everest 2 volte in 6 giorni

Kilian Jornet, 37 anni, ha vinto diverse gare di ultrarunning d'élite, tra cui quattro vittorie all'Ultra Trail du Mont Blancuna gara di montagna di oltre 100 miglia, e vanta vittorie all'Hardrock 100, alla Western States e alla Zegama-Aizkorri. È anche quattro volte campione della Coppa del Mondo di scialpinismo e ha raggiunto la vetta dell'Everest due volte in sei giorni, senza corde fisse, ossigeno supplementare o comunicazioni radio.