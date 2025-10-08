sport
video suggerito
video suggerito

L’impresa folle di Kilian Jornet, l’ultrarunner che sta scalando tutti i Quattordicimila degli USA

Kilian Jornet p un ukltrarunner spagnolo di soli 37 anni capace di imprese ai limiti dell’umano. La sua attuale sfida, la “States of Elevation” che prevede di scalare i Quattordicimila degli Stati Uniti, cioè montagne alte almeno 4.200 metri disseminate lungo 48 stati americani si aggiunge ad altre follie. Nel 2024 scalò 82 vette alpine in soli 19 giorni. Ha anche raggiunto la vetta dell’Everest due volte, senza aiuti, in soli 6 giorni.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una tappa del Tour de France a piedi e poi una arrampicata lunga quanto una maratona su per le montagne. È quanto sta facendo ogni santo giorno da oltre un mese l'ultrarunner spagnolo Kilian Jornet che ha deciso di scalare e concatenare tutti insieme i Quattordicimila degli Stati Uniti, cioè montagne alte almeno 4.200 metri disseminate lungo 48 stati americani, in un folle viaggio soprannominato "States of Elevation". Fino a questo momento, 31 giorni ininterrotti tra corse e scalate, ha già superato 72 vette in Colorado, California e Washington, percorrendo quasi 5.000 chilometri e salendo 123.000 metri, tra temperature proibitive, caldo afoso e gelo rigido.

La folle sfida di Jornet dopo quella del 2024: scalò 82 vette alpine in 19 giorni

Non è la prima volta che il nome di Jornet sale alle cronache per le sue imprese letteralmente oltre il limite umano. Nel 2024, Jornet era riuscito a scalare con successo tutte le 82 vette alpine alte almeno 4.000 metri in un tempo record: aveva  impiegato solamente 19 giorni per portare a termine questa straordinaria impresa, senza utilizzare alcun aiuto che non provenisse dal suo corpo. E che, di fronte alla "States of Elevation" rischia di diventare una avventura per principianti. Partendo da Longs Peak, in Colorado, quest'anno in un mese ha già scalato i 56 Fourteeners dello Stato, prima di dirigersi verso la Sierra Nevada in California e poi verso gli imponenti vulcani dello stato di Washington.

Jornet e i limiti dell'essere umano: "Per essere soddisfatti bisogna spingersi oltre il disagio"

"Voglio scoprire quali sono i limiti dell'essere umano" ha serenamente spiegato a chi gli domandasse il perché di tante imprese pazzesche. "Non si tratta di andare il più velocemente possibile. Il punto è che non ci fermiamo mai perché abbiamo un fallimento. Gestiamo il dolore e possiamo spingerci oltre una certa soglia. Ma alla fine, per raggiungere un certo grado di soddisfazione, dobbiamo attraversare questo disagio, che è una sfida."

Leggi anche
Rabiot non ci sta dopo aver saputo di Milan-Como in Australia: "Una follia, tutto questo è assurdo"

Chi è Kilian Jornet, l'ultrarunner che ha scalato l'Everest 2 volte in 6 giorni

Kilian Jornet, 37 anni, ha vinto diverse gare di ultrarunning d'élite, tra cui quattro vittorie all'Ultra Trail du Mont Blancuna gara di montagna di oltre 100 miglia, e vanta vittorie all'Hardrock 100, alla Western States e alla Zegama-Aizkorri. È anche quattro volte campione della Coppa del Mondo di scialpinismo e ha raggiunto la vetta dell'Everest due volte in sei giorni, senza corde fisse, ossigeno supplementare o comunicazioni radio.

Altri sport
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Perché il Napoli non rischia per Osimhen e il caso plusvalenze nonostante le intercettazioni
Il Lille al Napoli: "Pagherete a prezzo inferiore, ma con valore nominale necessario per chiudere"
Aurelio De Laurentiis rischia il processo per falso in bilancio, l'avvocato: "Non temiamo il dibattimento"
"Mai stato a Lille, neanche per firmare il contratto": Luigi Liguori scoperchia l'affare Osimhen
Cosa c'è di diverso tra l'operazione Osimhen-Napoli e le plusvalenze che hanno inguaiato la Juve
Le intercettazioni, l'AD Chiavelli a Giuntoli: "Speriamo rifiutino, sennò dovremo darci alle rapine"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views