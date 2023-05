L’ex compagna di Jacobs denuncia la moglie dell’oro olimpico: “Mi ha aggredito tirandomi i capelli” Renata Erika Szabo, ex compagna di Marcell Jacobs, ha sporto denuncia nei confronti dell’attuale moglie dell’oro olimpico Nicole Daza: in un lungo post su Instagram il racconto di cosa è successo, accuse anche all’ex suocera.

A cura di Paolo Fiorenza

Un post lungo e dettagliato quello pubblicato su Instagram da Renata Erika Szabo, ex compagna di Marcell Jacobs, da cui ha avuto un figlio che più volte in passato ha dichiarato essere trascurato dal due volte campione olimpico di Tokyo. Lo stesso velocista nato a El Paso del resto non ha mai nascosto di non essere stato un buon padre. Nel messaggio la donna racconta cosa sarebbe successo qualche ora fa e che l'ha portata a denunciare l'attuale moglie di Jacobs, Nicole Daza, da cui il 28enne velocista azzurro ha avuto altri due figli: ci sarebbe stata una lite, descritta come "un'aggressione", con tanto di capelli tirati.

La vicenda ha avuto luogo a Desenzano, dove Marcell ha inaugurato la sua scuola di atletica, la Jacobs Sports Academy, sulla prima pista che lo ha visto giovanissimo mulinare le gambe inseguendo i suoi sogni. Un sogno era anche questo, cercare di trasferire ad altri il suo patrimonio di conoscenze per veder sbocciare proprio a casa sua i velocisti azzurri del domani, ma qualcosa nella sfera privata del campione è andato storto.

Marcell Jacobs con la moglie Nicole Daza: si sono sposati nel settembre scorso

All'inaugurazione era presente anche il primo figlio di Jacobs, Jeremy, di quasi 10 anni, mentre sua madre Erika è rimasta inizialmente fuori, perché bloccata all'ingresso. Cosa è accaduto dopo e come si sia finiti a presentare una denuncia lo racconta la donna nella sua storia su Instagram: "Io sono allibita, dove stiamo andando a finire? Oggi al campo si rifiutavano di farmi entrare dal cancello, dicendomi che non avevo il permesso di entrare, mentre mio figlio era dentro ed è stato portato davanti alle telecamere pur avendo avvisato sia tramite avvocati che in persona loro di quanto ero contraria a questo!".

La storia pubblicata su Instagram da Renata Erika Szabo

"Una volta entrata dentro, chiamai fuori mio figlio per chiedere se stava bene e come procedevano le cose – continua Erika – e lui mi ha risposto che era lì per fare la premiazione e foto con le persone e di quanto lui tutto questo non lo voleva, se non passare solo un po' di tempo con il suo papà dopo ben 4 mesi che non lo vedeva! Mentre stavo parlando con mio figlio, sono stata aggredita dalla mia ex suocera con parole che non starò ad elencare qui. Ho portato fuori mio figlio e ci siamo seduti per tranquillizzarlo e per aspettare di capire che intenzioni aveva il suo papà".

L’ex compagna di Jacobs, Renata Erika Szabo: i due hanno avuto un figlio, Jeremy

La donna non chiama mai per nome Jacobs mentre racconta il trattamento che le avrebbe riservato: "Lui dopo un po' di tempo mi ha riempita di messaggi insultandomi davanti a mio figlio, dicendomi di come mi ero permessa a portare via nostro figlio! Minacciandomi che se non avessi riportato Jeremy da lui in quel momento, avrebbe fatto un casino e avrebbe fatto in modo di togliermelo!!! Ma ci rendiamo conto?!?! Jeremy non voleva più rientrare in campo e chiedevo a lui di uscire per parlarne direttamente con lui visto che a me non credeva! Lui non ha voluto uscire ma ad un certo punto arriva la mia ex suocera dicendomi di entrare in ufficio che ne avremmo parlato io, Jeremy e lui di questa situazione!".

"A quel punto mi sono alzata e stavamo per andare in ufficio da lui. Ad un certo punto mi trovai di fronte la moglie di lui che ha cercato di attaccarmi con le parole ed io gli ho detto che non doveva permettersi davanti a mio figlio! Andai avanti tenendo la mano di mio figlio e lei da dietro mi ha aggredita tirandomi i capelli DAVANTI A MIO FIGLIO (sottolineo perché è assurdo per me), a quel punto Jeremy ha iniziato ad urlare, che voleva andare via da lì!! Era terrorizzato!! Una vergogna!! Ho fatto la denuncia perché è inaccettabile un comportamento del genere!!! La violenza gratuita. Questo per farvi capire quanto l'apparenza inganna e di quanta cattiveria è pieno il mondo!".