La vita privata di Marcell Jacobs: la fidanzata Nicole Daza e i 3 figli Jeremy, Anthony e Megan Marcell Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2021, è papà di tre figli, gli ultimi due Antony e Megan avuti dall’attuale compagna Nicole Daza che presto diventerà sua moglie.

A cura di Ilaria Costabile

Nicole Daza

Marcell Jacobs è il velocista, classe 1994, che ha vinto la Medaglia d'Oro nei 100 metri maschile con un tempo record di 9"80. Nella cerimonia di premiazione il recordman europeo e italiano è stato premiato insieme all'azzurro Gianmarco Tamberi, Medaglia d'Oro nel salto in alto.

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Jacobs. L'atleta è fidanzato da tre anni con Nicole Daza, e presto diventerà anche sua moglie. Si sono incontrati nel 2018 e da subito è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine. Originaria di Roma, su Instagram, dove ha un profilo aperto, si chiama @nicole__daza, ed è possibile vedere lì vari scatti del loro amore. I due sono diventati genitori di un maschietto, Anthony e una bambina, Megan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. L'atleta, però, è già papà di un altro bambino, Jeremy, nato quando lui aveva solamente 19 anni da una relazione precedente. Parleranno della loro storia d'amore domenica 19 dicembre nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo.

Chi è Nicole Daza, compagna e futura moglie di Marcell Jacobs

Nicole Daza

Nicole Daza è la ragazza che ha rapito il cuore del velocista Marcell Jacobs. I due si sono incontrati nel 2018 e da quel momento, quasi con un colpo di fulmine, è iniziata la loro storia d'amore. Purtroppo sulla vita di Nicole non si hanno molte notizie, se non che lavorava come dipendente all’Outlet di Serravalle, tanto è vero che le prime fasi della relazione con lo sportivo si sono consumate al Nord Italia, non dimentichiamo infatti che l'atleta è cresciuto a Desenzano del Garda. Nicole ha una sorella, Francesca, anche lei fidanzata e mamma di due bambini. Di recente si è trasferita a Roma per stare accanto al suo compagno e crescere i suoi figli.

La vita privata: Marcell Jacobs ha 3 figli

Marcell Jacobs con la compagna Nicole Daza e i loro figli Anthony e Meghan

Marcell Jacobs è un atleta impegnatissimo, che dedica tutto se stesso allo sport, ma nonostante la giovane età, visto che ha solamente 26 anni, è anche papà a tutto tondo. I suoi figli sono importantissimi e di ognuno di loro porta il nome scritto sulla pelle. A giugno 2019 sono diventati genitori per la prima volta di Anthony e, a settembre 2020, è nata la loro secondogenita Megan. Entrambi non esitano a pubblicare scatti dei momenti in famiglia, tra un compleanno e un'occasione speciale, i due stanno sempre insieme.

Il velocista è papà anche di un altro bambino, Jeremy, nato quando lui aveva solamente 19 anni da una relazione precedente. L'ex fidanzata, Renata Erika, più volte ha lamentato l'assenza dell'atleta nella sua vita. L'ultimo sfogo risale allo scorso agosto quando su Instagram ha tuonato svelando che papà Marcell non ha portato in vacanza con sé il figlio Jeremy dopo il rientro da Tokyo.