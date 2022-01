Renata Szabo: “Jeremy ha bisogno del papà, per una volta Marcell Jacobs corri da lui” Per la prima volta Renata Erika Szabo, ex compagna di Marcell Jacobs, racconta in che rapporti sono l’atleta olimpico e il piccolo Jeremy, il figlio che hanno avuto insieme 7 anni fa.

A cura di Elisabetta Murina

Con la sua vittoria nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs ha battuto ogni record. È diventato un campione e un eroe agli occhi di molti per l'impresa che è riuscito a compiere. A vederlo così è anche il figlio Jeremy, 7 anni da poco compiuti, che l'atleta ha avuto dalla precedente compagna Renata Erika Zsabo. Per la prima volta, la donna racconta al settimanale Chi che padre è il campione olimpico: "Quando si lascia la compagna non si dovrebbe lasciare anche il figlio. Jeremy patisce l'assenza di suo padre. Marcell resterà sempre suo padre e lui ha bisogno del papà. Per una volta Marcell corri da tuo figlio."

Renata Erika Szabo, ex compagna di Marcell Jacobs (foto dal settimanale Chi)

Marcell Jacobs è una padre quasi assente per Jeremy

Anche se ha appena 26 anni, Marcell Jacobs è già diventato papà per ben tre volte. Le ultime due con la sua attuale fidanzata, Nicole Daza, dalla quale ha avuto Anthony e Meghan. La prima, invece, con la sua ex compagna Renata Erika Zsabo, da cui è nato Jeremy. L'atleta è un padre assente dalla vita del suo primogenito, anche nelle occasioni importanti come il compleanno:

Jeremy ha compiuto 7 anni lo scorso 14 dicembre, ma non abbiamo ricevuto la telefonata del papà. Poteva mandare un vocale o un messaggio scritto perché Jeremy è capace di leggere. Invece, niente.

Durante le festività natalizie appena trascorse, continua Renata Erika, i contatti tra padre e figlio ci sono stati, ma il tutto è avvenuto per via telefonica e in maniera sbrigativa:

Solo a Natale abbiamo ricevuto la telefonata della nonna paterna, che poi gli ha passato il papà che gli ha fatto gli auguri. Nostro figlio vede il suo cuginetto che aspetta il suo papà alla finestra e quando Jeremy sa che il papà deve arrivare, fa la stessa cosa. Peccato che poi Marcell, invece, non arrivi mai.

Renata Erika Szabo e Marcell Jacobs in attesa del piccolo Jeremy (foto dal settimanale Chi)

Come sono cambiati i rapporti tra Marcell e il suo primo figlio

All'inizio Marcell Jacobs andava a trovare il figlio abbastanza spesso, nonostante l'amore con Renata fosse giunto ormai al capolinea. Poi la situazione è cambiata e gli incontri sono diventati sempre più occasionali, tanto che l'atleta per un periodo ha anche smesso di pagare il mantenimento di Jeremy:

Marcell all'inizio veniva anche un po’ a trovarlo, poi hanno iniziato a passare le settimane e poi i mesi. Non c'era l'ombra di una regolarità. E ha smesso anche di pagare il mantenimento per il figlio, per un anno non ha pagato niente e parliamo di 300 euro.

Cosa è successo dopo la vittoria a Tokyo 2020

In un'occasione importante come la vittoria di Marcell alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Jeremy avrebbe voluto andare ad accogliere il suo papà in aeroporto, per abbracciarlo dopo la vittoria. Peccato che per qualche motivo le cose sono andate diversamente:

In teoria Jeremy doveva andare a prenderlo in aeroporto a Roma con tutti i familiari. Peccato, però, che il giorno prima che lui atterrasse, la nonna mi abbia mandato un messaggio per dirmi che Jeremy non poteva andare perché per lui non c'era posto in macchina. Questo non è giusto.

A qualche settimana di distanza, Renata Erika si era poi sfogata sui social dicendo che l'atleta non aveva ancora nemmeno chiamato il figlio.Pare inoltre che il piccolo, nonostante tutto, sia un grande tifoso del papà e stia cercando di seguire le sue orme, allenandosi proprio con il primo allenatore di Jacobs.