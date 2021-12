Marcell Jacobs e Nicole Daza presto sposi: “Altri figli? Magari tra dieci anni” Ospiti di Silvia Toffanin, Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno raccontato la loro storia d’amore. Il matrimonio ci sarà a settembre 2022, ma per altri bambini ci vorrà del tempo.

A cura di Ilaria Costabile

Ospiti della puntata di domenica 19 dicembre di Verissimo sono stati Marcell Jacobs e la sua Nicole Daza. I due futuri sposi hanno raccontato il loro amore nel salotto di Silvia Toffanin, parlando dei loro progetti tra lo sport del campione olimpico e l'idea di allargare ancor di più la loro famiglia.

Marcell Jacobs papà affettuoso

Nonostante la giovane età, 28 anni compiuti lo scorso settembre, Marcell Jacobs è già padre di tre bambini, due dei quali avuti nell'arco degli ultimi tre anni. Del suo rapporto con i figli parla proprio la sua compagna, Nicole, madre di Anthony e Meghan: "È un superuomo molto dolce, molto attento, quando c'è è molto presente, va spesso via, molte volte rimango da sola con i bimbi a casa" a cui l'atleta aggiunge: "Con la vita che faccio sono spesso via, nella mia vita non c'è solo l'allenamento, ma tante attività che faccio durante la giornata, quando sono a casa cerco di stare il più tempo possibile con loro".

La loro storia d'amore

Genitori di due splendidi bambini e presto anche marito e moglie. La proposta è arrivata proprio qualche mese fa, ma come racconta Nicole alla conduttrice non è stata del tutto inaspettata, ma un qualcosa maturata da tempo: "Noi già l'anno scorso avevamo deciso di fare questo passo. prima che lui partisse per le Olimpiadi, avevamo già detto se vinci ci sposiamo, avevamo già fermato anche la location". Ed è proprio la modella originaria dell'Ecuador che racconta come è nata questa storia d'amore ben quattro anni fa, proprio nel periodo natalizio, si sono conosciuti infatti il 23 dicembre: "È stato un colpo di fulmine, ci siamo guardati io quando l'ho visto ho detto ammazza che bono, eravamo lì in discoteca abbiamo iniziamo a parlare e da quel momento è stato tutto così naturale, come se ci conoscessimo da una vita". Anche Marcell interviene nel racconto e infatti aggiunge:

Era un periodo difficile, noi ci siamo visti quei tre quattro giorni e io sono partito per un mese, dovevo andare a Tenerife. Quindi ci siamo vissuti pochissimo e il primo periodo è stato molto a distanza. E qui era già un sintomo di quanto ci tenevamo l'uno per l'altra.

Una volta tornato dal suo mese di allenamento, poi, i due hanno iniziato a frequentarsi assiduamente e dopo nove mesi sono andati a convivere a Roma, nonostante la famiglia di lei non fosse affatto convinta: "Io mi sono fidata di lui, mi sono detta lo amo, poi male che vada torno indietro, ma almeno ho fatto un'esperienza".

Una famiglia numerosa

La nascita del primo figlio della coppia, Anthony, arriva dopo poco e per entrambi è stata un'esperienza incredibile. Marcell Jacobs la racconta emozionato, ricordando i momenti più intensi: "Ho passato 11 ore su quella poltrona cercando di assisterla in qualche modo, dopo 11 ore di travaglio non aveva più liquido amniotico e quindi le hanno fatto un cesareo. Sono stato il primo a prenderlo in braccio e le ho detto tutto quello che mi passava per la testa". La secondogenita, Meghan, è arrivata a distanza di poco più di un anno dalla nascita del primo figlio. Nicole desiderava una femminuccia e, infatti, stando ai racconti di Jacobs hanno fatto in modo che capitasse un bel fiocco rosa, come ammette anche la 27enne che, però, rivela di non essere pronta per diventare nuovamente mamma nell'immediato futuro: "Mi sono affidata al calendario cinese per avere una femmina, c'erano dei giorni stabiliti. Dopo questi due magnifici bimbi penso che chiudo la serranda, nel senso che al momento voglio che crescano e diventano grandi, magari tra una decina d'anni chi può dirlo".