Marcello Cirillo torna a I Fatti Vostri dopo 4 anni: “Manco dal 2017, ero in fermo biologico” Marcello Cirillo annuncia il suo ritorno come ospite nel programma di Rai2 dove aveva presidiato per 20 anni. Nel 2017 uscì dalla trasmissione dopo la rottura con Giancarlo Magalli.

A cura di Andrea Parrella

Era finita nel 2017, dopo 20 anni, l'esperienza di Marcello Cirillo a I Fatti Vostri. Un'uscita alla quale erano seguite grosse polemiche e un fuoco incrociato con Giancarlo Magalli, che aveva finito per querelarlo. Cirillo tornerà ospite della trasmissione di Rai2, oggi condotta da Anna Falchi e Salvo Sottile. Lo ha annunciato a RTL 102.5 News durante Trend & Celebrities condotto da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto:

"Dal 31 maggio 2017 manco da I Fatti vostri. Adesso torno come ospite, esattamente il 22 dicembre. Sono stato invitato dopo un periodo di fermo biologico".

L'annuncio del ritorno in trasmissione il 22 dicembre

Cirillo ha quindi raccontato di un incontro recente con il regista del programma, da cui sarebbe poi maturata la proposta di tornare ospite nella trasmissione: "Io e Michele Guardì ci siamo sentiti, abbiamo avuto un lungo colloquio. Poi causalmente ci siamo incontrati la scorsa estate anche con Giovanna Flora, in Calabria in una località di mare, autrice di riferimento de I Fatti vostri. Sono stato chiamato da Giovanna che mi ha detto: Abbiamo pensato di averti ospite il 22. Mi sono emozionato. Torno lì dove sono stato per 20 anni, il mio camerino e le persone che sono state la mia famiglia". Cirillo farà a I Fatti Vostri quello che ha fatto per vent'anni: "Canterò e suonerò durante la puntata. Sto pensando a quale pezzo fare". E chissà che la sua presenza non possa tornare ad essere più assidua.

La rottura tra Cirillo e Magalli

Nel 2017 la rottura dei rapporti tra Cirillo e Magalli, intrecciato alla guerra nel frattempo in corso tra il conduttore del programma e Adriana Volpe. Cirillo non aveva speso parole positive per Magalli, definendolo tra le altre cose "cattivo" e paragonandolo in negativo ai conduttori che lo avevano preceduto a I Fatti Vostri. Parole alle quali era seguita addirittura una querela da parte di Magalli. A commentare la questione era stato proprio Guardì: