Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver, a dieci anni dallo scandalo il divorzio è ufficiale

A dieci anni dalla separazione, Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver hanno divorziato ufficialmente. Si sono sposati nel 1986 e nel corso dei loro 25 anni di matrimonio hanno dato alla luce quattro figli, Katherine, Cristina, Patrick e Christopher. Nel 2011 il filo che li teneva uniti si è spezzato con lo scandalo della relazione clandestina tra l'attore e la collaboratrice domestica, Mildred Baena, che lo aveva reso padre di Joseph: Schwarznegger ammise il tradimento e le responsabilità ma sua moglie non volle sapere più niente. Sono trascorsi 10 anni da allora e soltanto adesso la coppia può dirsi divorziata ufficialmente.

Potrebbe essere questo il divorzio più lungo della storia di Hollywood: dopo 10 anni di iter Arnold Schwarzenegger e Maria Schriver sono ufficialmente single. Il 28 dicembre alla Corte Suprema di Los Angeles, scrive il sito web americano TMZ, il giudice ha firmato ufficialmente il divorzio. A rallentare le pratiche sarebbe stato un accordo di transazione immobiliare complicato, si legge.

Dopo 25 anni di matrimonio, coronato dalla nascita dei quattro figli, il disastro. Maria Schriver nel 2011 venne a conoscenza del quinto figlio di suo marito, nato da una relazione segreta con la domestica, Mildred Baena. Fu lui ad assumersi le responsabilità ammettendo le sue colpe:

Questa è stata senza dubbio la più grande battuta d'arresto e il più grande fallimento della mia vita. Non solo il fallimento, ma ti senti davvero come se. ‘Questa è tutta colpa mia. Sono stato io a fare un casino' e non puoi puntare il dito contro nessun altro.