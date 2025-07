Le condizioni indecenti trovate dall’Italia negli alloggi dei Giochi Europei Paralimpici Giovanili

Una vera e propria situazione di degrado è quella che si sono trovati di fronte l'Italia e le altre nazionali negli alloggi dell'European Para Youth Games (EPYG) 2025, i Giochi Europei Paralimpici Giovanili, che sono giunti alla loro settima edizione e quest'anno si tengono a Istanbul, dal 24 luglio al 27. Alcune delegazioni hanno minacciato di ritirarsi perché la situazione è davvero indecente.

La squadra azzurra, così come le altre, si è ritrovata in una spiacevole situazione appena arrivata sul suolo turco: l'alloggio di atleti, medici e fisioterapisti era sporco, con carenze igieniche evidenti e diversi angoli erano, a dir poco, fatiscenti. La parola degrado è spesso usata a sproposito ma in questo caso è quella più corretta.

Il degrado che ha trovato l'Italia negli alloggi all'EPYG 2025 di Istanbul

La struttura dove gli atleti italiani alloggiano è a Istanbul, in un dormitorio nel distretto di Basaksehir, e appena arrivati sul luogo è bastato un giro per capire quale fosse lo stato della struttura: sporcizia ovunque, muri scrostati, ragnatele, cartacce e ogni tipo di rifiuto nascosto sotto il mobilio. La situazione igienico-sanitaria è ben oltre i limiti della decenza e per questo motivo molte squadre stanno alzando la voce nei confronti degli organizzatori: alcuni hanno minacciato di ritirarsi dalla competizione e non hanno nessuna intenzione di abbassare i toni della polemica dopo quello che si sono ritrovati di fronte negli alloggi.

Le stanze non hanno l'aria condizionata e alcune non presentano serrande alle finestre. Insomma, mancano le basi. Come se questo non bastasse, il dormitorio a mezz’ora dal villaggio olimpico e gli spostamenti in navetta sono a dir poco complicati.

È impensabile pensare di ospitare atleti e delegazioni di tutta Europa in una situazione del genere. Non è assolutamente accettabile.

Italia all'EPYG 2025 di Istanbul: con 66 atleti è la squadra azzurra più numerosa di sempre

In Turchia si sfideranno in nove discipline circa 700 partecipanti, tra atleti e atlete, di età compresa fra i 12 e i 23 anni da 33 paesi. La cerimonia di apertura è in programma giovedì 24 luglio e da venerdì 25 luglio inizieranno le prime finali per le medaglie, col programma che si chiuderà domenica 27 luglio.

L'Italia sarà presente con un contingente composto da 66 tra atleti e atlete: è la squadra azzurra più numerosa di sempre all'evento ed è rappresentata in otto delle nove discipline del programma degli EPYG 2025 di Istanbul.