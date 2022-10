Vomita in campo e lo sfrutta per intimorire gli avversari: “Ne volete un po’?” L’episodio è avvenuto durante una partita di football americano. Il giocatore del Tennessee ha un malore ma non abbandona il campo e rovescia in faccia agli avversari poi li sbeffeggia.

Il giocatore del Tennessee vomita in campo, in faccia agli avversari poi li sfida.

In guerra, in amore e in campo tutto è lecito pur di raggiungere l'obiettivo. L'espediente adottato da un giocatore del Tennessee è stato selvaggio, truculento, nauseante. In realtà non si è trattato di un vero e proprio trucchetto studiato a tavolino: Jeremiah Crawford ha trasformato il malore avvertito in quel momento dell'incontro di football americano in un atto intimidatorio nei confronti degli avversari. Avrebbe potuto avvertire gli arbitri, recarsi un attimo ai margini del terreno di gioco e una volta ripreso, rimettersi in fila prima della ripresa.

Invece no, è rimasto al suo posto, ha vomitato sotto gli occhi dei compagni di squadra e dei rivali dell'Alabama. Li ha presi in giro, sbeffeggiati. Ha provato a intimorirli sfruttando quel gesto rivoltante.

Dopo il conato si rivolge alla squadra avversaria e la sbeffeggia.

L'episodio è avvenuto a metà della quarta frazione e ha lasciato una sensazione di ribrezzo anche al pubblico che ha seguito tutta la scena dagli spalti. Nei video che hanno raccolto quell'attimo si nota come Crawford faccia qualche passo e scarti di lato e, all'improvviso, si volti per rovesciare. Cala leggermente il capo, dà di stomaco ma non si allontana né si pulisce la bocca. Scuote la testa, alza lo sguardo e incrocia quello degli avversari. Dice qualcosa del tipo: "Ne volete un po'? Vediamo se adesso vi va di scherzare con questo…".

Byron Young era a pochi metri da lui, ha assistito a tutta la scena ed è rimasto tanto sorpreso quanto disgustato… quasi aveva ribrezzo al pensieri che alla prossima mischia se lo sarebbe ritrovato addosso. Javontez Spraggins, compagno di squadra di Crawofrd, ha raccontato tutto il proprio stupore per quanto accaduto. Non s'era accorto di niente, ha visto tutto sui social: "È pazzo… ha vomitato e poi annuito come a dire ‘sono ancora qui'… È stato folle per me, ho capito che tipo di linea abbiamo".

Non c'è modo di essere sicuri su quanto quell'atteggiamento abbia influito e fatto la differenza a livello psicologico in quella fase del match, fatto sta che da allora Tennessee ha trovato la forza di pareggiare la partita con un passaggio di touchdown a Jalin Hyatt. Pochi minuti dopo, la squadra aveva in mano la tanto attesa vittoria arrivata col punteggio di 52-49.

La reazione di alcuni spettatori alla vista di quell’episodio nauseante.

A fine partita, non contento, Crawford ha condiviso sui social network un messaggio a corredo di quella sceneggiata ripresa dalle telecamere. Prima ha ringraziato tutti i tifosi per il sostegno ricevuto poi con ironia ha aggiunto: "Non abbiamo avuto pause questa sera… nemmeno io".