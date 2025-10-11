Larissa Iapichino: “Ho deciso di provare a cavarmela da sola. Sarà una sfida, papà è d’accordo”

Dal 13 settembre 2025, giorno in cui Larissa Iapichino è stata eliminata nei turni preliminari dei Mondiali di salto in lungo a Tokyo, un Giappone, è passato oramai un mese, e per la campionessa azzurra tutta quell'amara avventura è oramai sempre più uno sbiadito ricordo, lasciato alle spalle con lo sguardo e i pensieri rivolti al futuro. Ma uno strascico rimane e la porterà a una nuova sfida con se stessa per poter migliorare e superare nuovamente i propri limiti: "Sul fronte mentale ho deciso di fare un passo diverso e provare a cavarmela da sola. Sarà una nuova sfida, papà ha condiviso questa scelta".

Sullo sfondo, quel confronto che ha fatto il giro del mondo in diretta televisiva tra Larissa e papà Gianni, che ha acceso riflessioni sui delicatissimi rapporti tra padre e figli nello sport e ha fatto prendere precise posizioni per ciò che si è visto e intuito. Ma per Larissa è tutto archiviato, non c'è alcun problema nel ripensare a quei momenti. Anzi, è uno stimolo per cambiare e provare nuove soluzioni: "A livello tecnico non cambierà nulla nella mia preparazione ai nuovi appuntamenti, ma a livello mentale ho deciso di fare un passo differente e provare a cavarmela da sola" ha spiegato ai microfoni di Sportmediaset.

Larissa e la nuova sfida: "Sarà mentale, voglio cavarmela da sola. Papà appoggia"

Una frattura nel rapporto con il papà-allenatore? Tutt'altro. Larissa rassicura e spiega la sua filosofia di pensiero che l'ha portata a metabolizzare questa nuova decisione: "Voglio togliere le castagne dal fuoco da sola, sarà una nuova sfida personale. Vorrei rafforzare la capacità di ritrovare le energie in me stessa senza l'aiuto di altri e per provare ad approcciarmi in modo un po' differente rispetto agli anni passati. Io non voglio essere perfetta e non cerco la perfezione, ma voglio provare a farcela da sola. Una scelta condivisa pienamente con papà ed appoggiata: sarà un modo per rafforzare ancora di più il nostro legame lavorativo" ha poi rassicurato Larissa ribadendo un concetto già espresso. "Siamo pronti ad affrontare nuovamente insieme tutte le sfide che verranno".

Larissa e Mattia Furlani: "Ha fatto qualcosa di eccezionale, una crescita incredibile"

Poi un pensiero e un elogio alla straordinaria performance di Mattia Furlani, campione del mondo nel lungo maschile: "E' riuscito a compiere una cosa eccezionale e ha ancora moltissimi margini. Cosa gli posso rubare? Un paio di cose, ma come a tanti altri che hanno vinto la medaglia e non, poi ognuno ha una propria peculiarità. La speranza e l'augurio è che tutti noi ci possiamo realizzare e spiccare il volo".