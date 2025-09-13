sport
video suggerito
video suggerito
Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo

Larissa Iapichino si presenta sotto shock ai microfoni a Tokyo: “Un incubo, non sembra reale”

Larissa Iapichino è clamorosamente fuori dalla finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera a Tokyo: disastrose qualificazioni per l’azzurra, che si presenta sotto shock ai microfoni dopo la prova.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Paolo Fiorenza
68 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo

"Io in questo momento sono sotto shock, quindi non ho emozioni. È come se stessi vivendo in un incubo, non sembra reale": le parole pronunciate da Larissa Iapichino ai microfoni Rai dopo la sua clamorosa mancata qualificazione alla finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera iniziati oggi a Tokyo sono un pugno nello stomaco e danno il senso della profonda delusione, a dire poco, di una delle nostre punte della vigilia. Inutile girarci intorno: la 23enne toscana era una delle speranze più concrete di medaglia, invece non è riuscita neanche a piazzarsi in qualifica tra le migliori 12 atlete che disputeranno domani la finale del lungo.

Larissa Iapichino fuori dalla finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica

La figlia di Fiona May e di Gianni Iapichino (che dopo il terzo salto che ha sancito l'eliminazione della figlia, da lui allenata, ha avuto un gesto rabbioso in tribuna) ha purtroppo realizzato proprio nell'appuntamento più importante dell'anno la sua misura peggiore della stagione, 6 metri e 56 centimetri, lei che solo due settimane fa aveva vinto la finale della Diamond League e che lo scorso 31 maggio aveva superato per la prima volta il muro dei 7 metri (7,06 a Palermo). Sarebbe bastato fare meglio di 6,60 (la misura dell'egiziana Esraa Owis, ultima delle 12 qualificate) per accedere alla finale. Se si pensa che nel 2025 Larissa non aveva mai saltato meno di 6,61 (Chorzow il 16 agosto), si capisce come debba sentirsi l'azzurra.

La delusione di Larissa Iapichino ai Mondiali di atletica a Tokyo: niente finale
La delusione di Larissa Iapichino ai Mondiali di atletica a Tokyo: niente finale

"Credo che in questo momento sia importante non farsi prendere dal momento – attacca la Iapichino nell'intervista alla Rai – uscire di qui, tornare in albergo e analizzare il tutto con più lucidità possibile. A caldo è chiaro, la gara si commenta da sola, però vorrei commentarla in un momento diverso, perché non voglio assolutamente perdermi nel momento. Comunque ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, anche se non è stato lo spettacolo che volevo portare a questo Mondiale… e niente".

Leggi anche
Battocletti meravigliosa ai Mondiali di atletica: Nadia vince la medaglia d'argento nei 10mila a Tokyo

"In questo momento sono sotto shock, è come se stessi vivendo in un incubo"

Elisabetta Caporale le chiede qual è il sentimento che prevale, la rabbia o il dispiacere. Né l'una né l'altra, risponde Larissa: "Io in questo momento sono sotto shock, quindi non ho emozioni. Mi vedete così, ma sono proprio… per questo vi dico che preferisco in un secondo momento poi parlarne. In questo momento è come se stessi vivendo in un incubo, non sembra reale". Sì, fa davvero male per la campionessa europea indoor dello scorso 8 marzo ad Apeldoorn, ma a 23 anni c'è tempo per ripartire e rifarsi.

Altri sport
68 CONDIVISIONI
Immagine
Live
serie a
In campo Juve e Inter (0-0), poi Fiorentina-Napoli. Il Cagliari ha battuto il Parma 2-0
Allegri spiega perché il rientro di Leao è lontano: "Si è infortunato a un muscolo molto pericoloso"
Ivan Juric non convoca Ademola Lookman per Atalanta-Lecce: "Non devo pregarlo per giocare"
Sarri punta il dito sul calendario dopo la sosta Nazionali: "Giocatori pagati 6 mesi per stare altrove"
Le possibili scelte di formazione di Fiorentina-Napoli: come si affronteranno Conte e Pioli
Igor Tudor stizzito dalla solita domanda prima di Juventus-Inter: "Siete fissati, non riesco a capire"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views