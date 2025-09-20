sport
Vittoria Fontana si fa male durante la 4×100 dell’Italia: portata fuori in lacrime sulla sedia a rotelle

Vittoria Fontana trasportata fuori in sedia a rotelle dopo un brutto infortunio durante la 4×100 donne ai Mondiali di Tokyo. L’azzurra sente subito grande dolore ed esce in lacrime.
A cura di Fabrizio Rinelli
L'Italia della 4×100 donne era pronta a vivere da protagonista questa gara ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo ma succede qualcosa di impensabile. Vittoria Fontana, prima frazionista azzurra, sente tirare alla coscia sinistra proprio al momento del passaggio del testimone, con Hooper che parte quasi da ferma e in grande ritardo. L'azzurra raccoglie il testimone dalla compagna piegata su se stessa per il dolore. Ha esitato la Hooper concentrata prima a soccorrere la Fontana che però non riesce proprio a proseguire.

A questo punto l'Italia completa comunque la sua gara, ormai compromessa, ma finisce lontanissima da tutte le altre. Al termine della gara ai microfoni di Rai Due Kaddari spiega: "Hanno portato via Vittoria con la sedia a rotelle perché non riusciva nemmeno a camminare". Senza parole le azzurre che stentano a credere a quanto accaduto, come la stessa Pavese: "Speriamo bene, era sotto choc". A parlare è poi la Hooper che stava raccogliendo il testimone da Fontana: "Non sapevo se mollare la gara o prenderle il testimone e continuare a correre. Lei a metà curva è saltata in aria per il dolore".

Tutte le atlete attorno all’azzurra seduta in sedia a rotelle.
Tutte le atlete attorno all’azzurra seduta in sedia a rotelle.

Un infortunio che purtroppo tiene l'Italia fuori dalla finale ma in questo momento è importante capire quali siano le reali condizioni di Vittoria Fontana. L'atleta azzurra si è toccata subito la coscia per poi fermarsi dopo il tanto dolore sentito. Attorno a lui sono andate subito tutte le altre atlete per sincerarsi delle sue condizioni. In pista sono entrati immediatamente i sanitari che hanno prestato soccorso all'azzurra molto dolorante e in lacrime per quanto sentito.

Il momento in cui Vittoria Fontana si fa male.
Il momento in cui Vittoria Fontana si fa male.

Viene portata fuori in sedia a rotelle e il dolore è davvero tanto. Nel frattempo in pista il miglior tempo, dopo aver concluso la gara, è andato agli Stati Uniti che hanno fermato il cronometro in 41″60 davanti alla Giamaica (41″80) e alla Germania (41″86). Per quanto riguarda gli azzurri in gara ora le speranze dell'Italia sono tutte su Nadia Battocletti, che torna in pista nei 5000 a caccia della doppia vittoria personale dopo aver già trionfato con un argento nei 10000.

