Larissa Iapichino strepitosa alla Diamond League, è il secondo successo: vince nel salto in lungo

A Zurigo brilla ancora la stella di Larissa Iapichino: la saltatrice azzurra ha firmato una storica doppietta in Diamond League vincendo nel salto in lungo. È un secondo titolo prestigiosissimo per la figlia d'arte che, sotto gli occhi di Roger Federer presente al Letzigrund Stadion, ha stracciato la concorrenza di atlete come Malaika Mihambo e Claire Bryant, campionessa mondiale indoor.

È una ventata di ottimismo in vista dei giochi di Tokyo (in programma dal dal 13 al 21 settembre) dove la 23enne toscana si candida come una delle atlete da battere. La figlia di Fiona May vince il Diamante nel lungo con 6,93 (-1.1), difendendo il titolo che ha conquistato un anno fa a Bruxelles: le è bastato un solo centimetro per superare la campionessa Mihambo che anche in Giappone sarà una delle sue rivali più temibili per la medaglia d'oro.

Iapichino festeggia la doppietta in Diamond League

Al terzo tentativo l'italiana ha ricevuto la gioia più bella, quella di confermarsi campionessa nel circuito e arrivare ai Giochi di Tokyo al massimo della sua forma. Iapichino ha avuto la meglio con la misura di 6.93 metri, migliorata rispetto al salto iniziale dove aveva registrato un 6.74 e al secondo salto nullo. Dopo i secondi posti trovati a Stoccolma e Londra per lei arriva la grande gioia, frutto del duro lavoro portato avanti assieme a papà Gianni del quale sta raccogliendo ora le soddisfazioni più grandi.

Si conferma campionessa in Diamond League con una doppietta che prima di lei avevano messo a segno soltanto le atlete più prestigiose. Iapichino a settembre sarà protagonista dei Giochi di Tokyo dove si preparerà a lottare per la medaglia d'oro sfidando Mihambo, che negli ultimi anni ha vinto ogni cosa ma che oggi è stata beffata.