L’approccio durante la finale di baseball in diretta TV finisce malissimo: a lei basta un solo gesto Il maldestro tentativo di un tifoso nei confronti di una vicina di posto durante la finale delle College World Series di baseball è finito in diretta sulla Espn. Ed è diventato immediatamente virale.

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai le telecamere sono ovunque e anche all'interno degli stadi da diversi ani, oltre a quelle dedicate sempre più in modo sofisticato a seguire le fasi di gioco, ce ne sono sempre più rivolte sugli spalti a carpire momenti particolari tra gli spettatori presenti. Che spesso volentieri diventano virali, soprattutto quando raccontano storie particolari come in occasione della gara decisiva di baseball delle College World Series, dove è stato mandato in diretta TV l'approccio da parte di un tifoso nei confronti di una vicina di posto. Finito malissimo.

Le "kiss cam" in America spopolano oramai da anni e in tutti gli sport. Hanno permesso di rendere popolari gli stessi appassionati presenti sugli spalti a seguire le gare, rendendo omaggio a chi investe tempo e soldi per godersi gli spettacoli sportivi dal vivo. Così, spesso si fa anche a gara per cercare di venire inquadrati e immortalati sui maxi schermi degli stadi o – ancor meglio – nelle dirette TV. Di certo però, per il tifoso dei Tigers sarebbe stato meglio che tutto ciò che è stato ripreso, attraverso i canali Espn, durante la gara decisiva per il campionato della sua squadra, non andasse in onda.

L'occasione è stata la partita di baseball che si è dimostrata decisiva per stabilire il titolo 2023 nelle College World Series, giocatasi lunedì sera 26 giugno, il campionato nazionale universitario americano, tra i più seguiti e amati dai tifosi d'oltreoceano. Sul diamante, la LSU Tigers in rappresentanza della Louisiana State University, un'università statale situata a Baton Rouge, contro la rappresentativa della Florida, con i primi che sono riusciti nell'impresa di conquistare il loro settimo titolo nazionale vincendo Gara 3, 18-04.

Eccezionale entusiasmo sia in campo sia sugli spalti dove erano presenti migliaia di tifosi dei Tigers che hanno potuto assistere in prima persona al successo della propria squadra. Ma, malgrado la serata di vittorie, c'è anche chi è rimasto sconfitto perché è diventato virale un video andato in diretta sulla Espn che seguiva la partita, in cui un tifoso dell'università della Louisiana ha tentato un approccio nei confronti di una vicina di posto. L'uomo, con una maglietta inneggiante i Tigers ha iniziato a dialogare con la bella ragazza al suo fianco, mentre la LSU gestiva il vantaggio di 10-2 alla fine del quinto inning.

Tuttavia, come poi riprodotto anche sui social, il tentativo non è andato a buon fine, anzi, trasformandosi in un clamoroso "due di picche" in diretta nazionale: mentre lui ha provato a imbastire un dialogo, alla ragazza è bastato non dire nulla e fare un solo gesto: alzando la mano e rivolgendogli il palmo in un chiaro segno negativo, per tenere le distanze. Il tifoso non è sembrato rendersi conto immediatamente del proprio fallimento e ha continuato a interloquire finchè la ragazza non lo ha invitato a tornare a seguire la partita e continuare a tifare i Tigers che stavano dominando e conquistando il titolo.

Come si sia conclusa la storia sugli spalti non si è potuto sapere perché poi le telecamere hanno staccato dall'inquadratura tornando a ciò che accadeva sul diamante dove i Tigers sono riusciti a rimontare ad uno svantaggio iniziale per poi strappare il successo e la gloria che è valso il titolo nazionale. Il tifoso avrà sicuramente festeggiato il 51° campionato universitario nazionale conquistato, ma di certo non insieme alla ragazza al suo fianco in tribuna.