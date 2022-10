Proposta di matrimonio allo stadio brutalmente rifiutata: lei scappa, ma qualcosa non quadra Curioso episodio in occasione di una partita di hockey negli USA. Una proposta di matrimonio molto particolare, finita con un colpo di scena.

A cura di Marco Beltrami

Sembra essere diventata una moda quella di stupire tutti con una proposta di matrimonio pubblica in occasione di un evento sportivo. Dopo il celebre caso del Rogers Centre di Toronto, con lo scherzo del tifoso che aveva illuso la sua fidanzata fingendo di darle il classico anello, una nuova situazione particolare ha conquistato la scena oltreoceano, diventando virale. Anche in questo caso si è scatenato un vero e proprio dibattito, soprattutto sui social.

La cornice questa volta è stata quella di un altro sport molto seguito negli USA, ovvero l'hockey sul ghiaccio. La UBS Arena ha ospitato la sfida tra i padroni di casa dei New York Islanders e i Florida Panthers. L'impianto è dotato dell'ormai celebre kiss cam, ovvero la telecamera che nel corso degli intervalli di gioco inquadra i tifosi, alla ricerca di coppie pronte a scambiarsi un bacio, o magari di scene particolari e simpatiche.

Ecco allora che questa volta a finire nel mirino della "telecamera del bacio" è stata una coppia, alle prese con una situazione particolare. Protagonista in primis un ragazzo che ha provato a stupire la sua fidanzata. Il video integrale di quanto accaduto è stato condiviso sui social da un tifoso presente sugli spalti, che ha registrato tutta la scena e non un singolo frammento. Il giovane si è presentato con un look molto particolare: in jeans, e con una frase scritta sul petto nudo con un pennarello "Per favore dimmi di sì, sì, sì ("PLZ SAY YES YES YES")".

Dopo aver richiamato l'attenzione della ragazza presente dall'altro lato della passerella dei tifosi, ecco che il ragazzo si è messo in ginocchio porgendole un anello. Il pubblico per qualche secondo ha dimenticato il match e si è concentrato sul siparietto. Da una parte chi incitava la coppia, dall'altra chi cantava scherzosamente "Digli solo di no". La ragazza si è piegata a sua volta e ha sussurrato qualcosa all'autore della proposta, ma dopo un po' improvvisamente si è data alla fuga lasciandolo di sasso.

A quel punto l'innamorato si è portato una mano sul petto, visibilmente colpito. Il pubblico ha provato ad incoraggiarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Dopo un po' sconsolato è tornato al suo posto, sorseggiando mestamente la sua birra, con l'attenzione collettiva tornata sulla gara. Il video ha fatto milioni di visualizzazioni, mentre gli utenti si sono scatenati. In primis c'è chi ha detto la sua su quanto accaduto: "Se hai intenzione di proporti alla tua fidanzata a un evento sportivo professionistico, forse devi ripensarci. Se hai intenzione di toglierti la maglietta prima di quella proposta, sicuramente devi ripensarci".

E poi ancora: "Forse sono della vecchia scuola. Una proposta dovrebbe essere tra due persone. Non davanti alla telecamera e davanti a migliaia di persone. Dopo se lei dice di sì e vuoi fare una festa di fidanzamento, allora fantastico! Mai prima al centro commerciale o allo stadio!", oppure "Non posso biasimarlo chiaramente, la birra era più importante che inseguire la donna dei tuoi sogni!".

Senza entrare nel merito di quanto accaduto c'è stato anche chi ha messo in discussione la veridicità della scena. Alcuni utenti infatti hanno sollevato dubbi spiegando di aver già visto i protagonisti in azione in una situazione simile: "Mi sembra di aver già visto questa "coppia" fare la stessa scena prima". Dichiarazioni però smentite da uno dei testimoni oculari della scena, che a sua volta ha condiviso il video sul suo profilo Twitter.

Stiamo parlando di David Marcus che ai microfoni del The Post, ha spiegato la sua versione dei fatti: "Il ragazzo si è tolto la maglietta e ha detto ‘Per favore, dì Sì Sì Sì'. Lei è rimasta scioccato e ha detto ‘Cosa? Cosa sta succedendo? Non possiamo farlo!' e poi ha urlato ‘oh ca**o'. Tutti stavano girando un video e la folla stava impazzendo. Quando ha iniziato a salire le scale, tutti hanno urlato ‘ooooh'. È stato pazzesco".

Il tifoso non crede assolutamente al fatto che tutto potesse essere organizzato e finto: "Dopo che la donna è andata via su per le scale, il ragazzo ha detto a mio padre: ‘Wow, sono seduto qui davanti a 20.000 persone senza maglietta. Questo è piuttosto imbarazzante'. Subito dopo che ciò è accaduto, i Florida Panthers hanno segnato un gol. Il ragazzo ha detto a mio padre: ‘Wow, questo è davvero di cattivo auspicio'. Stava tenendo l'anello. Stava piangendo ed era molto imbarazzato. E poi è semplicemente salito su per le scale con la sua borsa e poi non li abbiamo più visti".