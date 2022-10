Illude la fidanzata e fa sognare uno stadio intero: la proposta di matrimonio finisce male Curioso episodio in occasione di un evento di baseball, con un tifoso che ha deciso di fare uno scherzo finito però in malo modo.

A cura di Marco Beltrami

Gli eventi sportivi sono stati spesso scelti dai tifosi come l'occasione giusta per fare qualcosa di speciale. Infatti in passato abbiamo assistito a proposte di matrimonio direttamente allo stadio, durante partite di calcio, basket e altri sport. Una situazione simile si è verificata nei giorni scorsi in occasione di un incontro di baseball oltreoceano, ed è finita sui social network facendo letteralmente il giro del mondo. In realtà la dinamica di quanto accaduto è stata molto particolare, con un epilogo inaspettato e tutt'altro che felice per i protagonisti.

Inutile sottolineare come il baseball sia uno degli sport più seguiti in America. Lo stadio Rogers Centre di Toronto ha visto sfidarsi i padroni di casa dei Toronto Blue Jays e i Boston Red Sox. C'è stato un momento in cui l'attenzione del pubblico si è concentrata non in campo ma sugli spalti. Tutto grazie ad una coppia che ha conquistato la scena. Un ragazzo infatti ha sorpreso la sua fidanzata, che stava prendendo posto con tanto di popcorn, chiedendole di fermarsi sulla gradinata.

A quel punto il tifoso della squadra di casa si è inginocchiato prendendo dalla tasca una scatolina, con tutti i presenti che hanno immediatamente capito cosa stava accadendo: la scena sembrava quella di una proposta di matrimonio, con il ragazzo pronto ad estrarre il classico anello da porgere alla sua compagna. Quest'ultima si è portata le mani davanti alla bocca, assolutamente sorpresa ed emozionata per l'inaspettato gesto del fidanzato intenzionato a quanto pareva a chiederle la mano.

A questo punto però ecco il colpo di scena, con l'uomo che invece dell'anello ha tirato fuori dalla scatola una caramella gommosa a forma di ciuccio. La reazione della fidanzata, che si è sentita illusa e presa in giro, è stata violenta. Prima gli ha dato uno schiaffone in faccia e poi infuriata gli ha gettato il drink addosso, dicendogli di tutto e ricoprendolo di insulti. Ovviamente la questione è diventata motivo di dibattito su Twitter, dividendo i tifosi: da un lato chi ha parlato di reazione esagerata, dall'altra chi ha criticato il tifoso per un gesto fuori luogo a spezzare il sogno della fidanzata. E c'è anche chi ha sostenuto che il tutto fosse stato creato a tavolino. A prescindere da questo però una cosa è certa: difficilmente il tifoso dimenticherà quello schiaffo.