La WWE in Italia con cinque show tra maggio e giugno, quando e dove comprare i biglietti

È un momento storico per il wrestling in Italia: la più importante compagnia al mondo, la WWE, ha infatti ufficialmente annunciato nelle scorse ore che, per la prima volta nella storia, un suo Premium Live Event, si terrà in Italia e parteciperanno gli atleti più importanti del pianeta. Lo show sarà chiamato Clash in Italy ed è in programma domenica 31 maggio 2026 all'Inalpi Arena di Torino.

Questo evento fa parte di un WWE European Summer Tour 2026 molto ampio, che include tappe in vari paesi europei (Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito), ma con un focus speciale sull'Italia, dove la compagnia porterà non solo il PLE ma anche diverse puntate tv, che saranno trasmesse in mondovisione.

Il prossimo 31 maggio, dunque, Clash in Italy andrà in scena alla Inalpi Arena di Torino, che ospiterà, la sera dopo, anche Monday Night Raw. Il 5 giugno Friday Night Smackdown andrà in onda in tutto il mondo dalla Unipol Arena di Bologna. Sabato 6 giugno si terrà un evento al palazzetto dello sport di Roma, il giorno dopo, invece al Mandela Forum di Firenze.

WWE in Italia, dove comprare i biglietti e quando escono

La prevendita per gli iscritti sul portale WWE o quello di Live Nation partirà da mercoledì 11 marzo 2026, mentre la vendita generale aprirà venerdì 13 marzo 2026 su piattaforme come Ticketone, Ticketmaster e Live Nation. È già possibile registrarsi sul sito ufficiale. Gli esperti prevedono sold out rapidissimi, specialmente per le tappe televisive, (Raw, SmackDown e soprattutto il PLE di Torino. È davvero un tour senza precedenti per la WWE in Italia: decenni di attesa per un PLE "di casa" e una presenza massiccia in più città. Il tutto, a poche settimane dal passaggio di tutti i programmi dello show spettacolo più amato del mondo su Netflix, previsto per il prossimo primo aprile.

I prezzi per eventi di così grande importanza, tuttavia, si prospettano alti, anche se le cifre saranno comunicate solo a marzo. È probabile che le prime file di Clash in Italy arriveranno a costare anche migliaia di euro, mentre i posti più lontano comunque non dovrebbero essere venduti a prezzi inferiori a qualche centinaio di euro. Somme più basse saranno, probabilmente, richieste, per gli show non trasmessi in mondovisione.

Saranno presenti in Italia i più grandi lottatori al mondo: il World Heavyweight Champion CM Punk, l’Undisputed WWE Champion Drew McIntyre, “The American Nightmare” Cody Rhodes, la Women’s World Champion Stephanie Vaquer, la WWE Women’s Champion Jade Cargill, i World Tag Team Champions The Usos, Gunther, Sami Zayn, Liv Morgan.