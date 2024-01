La vita di Luke Littler campione di freccette a 16 anni: sveglia a mezzogiorno, poi pizza o kebab Luke Littler a 16 anni ha disputato la finale dei Mondiali di freccette 2024. Questo fenomeno delle freccette ha uno stile di vita particolare e un’alimentazione impossibile da replicare. Anche per questo è diventato subito molto popolare in Inghilterra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le freccette in Inghilterra sono una cosa seria. E alcune delle stelle di questo sport sono popolari quanto i calciatori. Nelle ultime settimane si sono tenuti i Mondiali e a Londra in finale ci è arrivato un ragazzino di 16 anni che si chiama Luke Littler, un baby fenomeno che ha perso solo 7-4 contro un altro Luke, Humphries, il favorito alla vigilia del torneo. La giovane vita di Littler in quest'ultimo periodo è stata sviscerata in ogni dettaglio, perché il giovane Littler, minorenne e 164° del ranking, ha conquistando le copertine a suon di risultati. Ma è diventato popolare anche grazie al suo stile di vita e alla sua particolarissima alimentazione, che non è simile a quella di tanti altri sportivi.

17 anni li compirà il 21 gennaio, il mondo delle freccette lo conosce come ‘The Nuke' – che sta per la bomba atomica – ma c'è chi l'ha già soprannominato il Messi delle freccette. I Mondiali juniores li ha vinti già e con quel titolo si è presentato al Mondiale dei grandi, lo ha fatto in punta di piedi, rapidamente ha attratto le attenzioni di tutti, perché pian piano ha sbaragliato la concorrenza. La vittoria in semifinale contro Rob Cross, che sei anni fa divenne campione sostenuto dai tifosi che amavano quell'elettricista prestato allo sport, gli ha dato un ulteriore spinta di popolarità.

Perché in realtà la notorietà l'aveva già ottenuta. Nelle scorse settimane diversi calciatori della Premier League gli hanno chiesto un selfie. Sia il Tottenham che il West Ham lo hanno invitato a partite di campionato. Lui per ora pensa solo a giocare, a vincere e a divertirsi. Il primo bersaglio lo ha centrato quando aveva solo 18 mesi, un video testimonia ciò e alimenta la fama di predestinato. Di sicuro è amatissimo pure per il suo stile alimentare e in genere per il suo stile di vita, che un tempo sarebbe stato definito bohémien.

Perché Luke Littler, fidanzato con Eloise Milburn – il bacio a stampo dopo la vittoria in semifinale è stato notato e non poco, non disdegna la buona tavola e non ha propriamente un'alimentazione da sportivo dei giorni nostri. Kebab, pizza e frittata con prosciutto e formaggio fanno parte della sua dieta.

La sua sveglia non suono mai prima di mezzogiorno, il kebab è il premio che si concede dopo ogni incontro: "La mia routine? Mi alzerò a mezzogiorno e come tutte le mattine, anche quella della finale, mangerò la mia frittata prosciutto e formaggio. Poi dopo prenderò una pizza e quindi mi allenerò al bersaglio".

Di Luke Littler si sa tutto, ha abbandonato la scuola per proseguire nella carriera con le freccette, dice di uscire poco, ama molto i videogiochi, e grazie a una consolle, quella Xbox, e una partita a FIFA (ora EA Sports FC '24) ha trovato l'amore di Eloise, conosciuta in una partita online. La finale Mondiale l'ha persa, ma di occasioni per rifarsi ne avrà tantissime.