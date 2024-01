Chi è Luke Littler, fenomeno delle freccette che lotta contro i dubbi sull’età: ha davvero 16 anni In Inghilterra c’è chi ha dubitato sull’età di Luke Littler, che a 16 anni si è qualificato per la finale dei Mondiali di freccette. Dubbi spazzati via da un certificato. Littler sfiderà Humphries e proverà a vincere un premio da oltre mezzo milione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Luke Littler e Luke Humphries giocheranno la finale dei Mondiali di freccette. A Londra andrà in scena un incontro che in ogni caso sarà storico. Humphries è il numero uno del ranking e il suo percorso era prevedibile, quello di Littler invece no. Perché questo ragazzino ha 16 anni ed a un passo dall'essere sul tetto del mondo. Sull'età di Luke Littler in parecchi dubitano, ma un certificato conferma la sua età.

The Nuke è il suo soprannome. Significa la bomba atomica. Così si è presentato al Mondiale di freccette Luke Littler, che è detentore di quello giovanile. Ha giocato la manifestazione conscio di essere un baby fenomeno, ma forse nemmeno lui pensava che potesse raggiungere un traguardo così grande. Ha iniziato battendo 3-0 l'olandese Kist, poi 3-1 il connazionale Gilding prima di battere 4-1 il canadese Campbell.

Pian piano è andato avanti e ha attratto le attenzioni degli appassionati. I rivali successivi sono stati piallati: 4-1 a van Barneveld, 5-1 all'irlandese del nord Brendan Dolan. La semifinale è stata un capolavoro contro Rob Cross, campione del mondo sei anni fa. 6-2 e finale raggiunta.

Epico Luke Littler che da tempo è diventato un beniamino degli appassionati, e che ora è anche ricercatissimo pure solo per un selfie. Ora c'è la finale, con l'obiettivo principale di diventare campione del mondo, e quello secondario di portare a casa mezzo milione di sterline – duecentomila se l'è già assicurate.

Fin qui una storia meravigliosa, condita anche da un bacio appassionato alla sua fidanzata, Eloise Milburn, dopo la vittoria contro Cross. Ma ogni rosa ha le sue spine. E in Inghilterra più d'uno ha dubitato sulla sua età. In parecchi si sono chiesti se davvero Littler avesse 16 anni.

A parole d'elogio come: "Predestinato" o a frasi come: "Luke è un talento puro" o "Sta facendo cose fuori dal mondo" si sono aggiunti anche tanti messaggi, tanti tweet di chi dubitava sull'età: "Ma davvero ha 16 anni?", "Stento a credere sia minorenne?", e così via.

I dubbi sulla sua età sono stati espressi anche pubblicamente. Andy Goldstein, noto presentatore televisivo inglese, ha dichiarato di aver scommesso sull'età di Littler, che sorridendo gli ha detto: "Hai fatto una scommessa sulla mia età? Pensi non abbia 16 anni? Hai perso i tuoi soldi. Posso dirti che ho la barba da un paio d'anni buoni".

Tutte le chiacchiere sono state spazzate via dal certificato di nascita di Luke Littler, che conferma la sua data di nascita: 21 gennaio 2007, tra pochi giorni, magari da campione del mondo di freccette Littler compirà 17 anni, e da minorenne potrà disputare un'altra edizione dei Mondiali di freccette.