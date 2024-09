video suggerito

La sentenza che potrebbe stravolgere il mondo dello sport: “Non più infortuni ma lesioni volontarie” Mike Glemser durante una partita di hockey si è fratturato la quarta e la quinta vertebra restando paraplegico dal collo in giù e ha richiesto che il tribunale riconosca il danno come “lesione fisica grave”, attraverso un risarcimento milionario. Venisse accolta la richiesta, creerebbe un precedente che farebbe giurisprudenza in tutti gli sport di contatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mike Glemser a un annodi distanza dal terribile infortunio con i suoi ex compagni

C'è moltissima attesa per capire come si esprimerà il Tribunale Regionale II di Monaco che dovrà decidere se la richiesta di risarcimento da quasi 1 milione di euro presentata da Mike Glemser verrà accettata. Glemser nel 2023 si infortunò in modo gravissimo durante una partita di hockey su ghiaccio per un fallo antisportivo da parte di un avversario: è rimasto paraplegico dal collo in giù. Ora ha richiesto per vie legali un risarcimento che, se verrà accolto, potrebbe aprire la porta ad una rivoluzione nel mondo degli sport di contatto, dove alcuni falli – in base alla gravità delle loro conseguenze – potrebbero essere interpretati come "lesioni volontarie".

La richiesta di risarcimento di Glemser per "lesioni gravi volontarie"

Mike Glemser ha deciso di portare in tribunale l'autore del fallo che gli ha causato una paralisi quasi totale, stravolgendogli la vita e costringendolo su una sedia a rotelle, praticamente immobilizzato dal collo in giù. Ha fatto causa a Jan-Niklas Pietch richiedendo una somma di circa un milione di euro. L'ex giocatore di hockey su ghiaccio dello Starbulls Rosenheim – società di seconda categoria in Germania – ha chiesto un risarcimento di 650.000 euro oltre alle spese del contenzioso aperto, che portano la somma a più di 800.000 euro. La richiesta è che vengano legalmente riconosciuti tutti i danni subiti dall'infortunio.

Cosa può accadere se il tribunale darà ragione a Glemser

La questione è delicatissima, al di là del tragico episodio accaduto al giocatore degli Starbulls perché se venisse accolta la sua richiesta di risarcimento, ciò diventerebbe un precedente che fa giurisprudenza all'interno del panorama degli sport di contatto. L'avvocato di Glemser su questo aspetto è stato più che chiaro in una intervista rilasciata alla Bild: "I falli in sport di contatto come l'hockey su ghiaccio, il calcio o la pallamano, che comportano anche sanzioni come come penalità o espulsioni durante la partita, potrebbero essere interpretati da ora in poi come lesioni fisiche volontarie. Non è un accanimento contro qualcuno o cercare un colpevole" ha concluso il legale, "ma un fatto insito in queste discipline con cui si deve fare i conti".

Cos'è accaduto a Glemser dopo l'incidente: paraplegia totale

L'incidente di gioco è avvenuto in un match di seconda divisione di hockey su ghiaccio in Germania nel febbraio 2023. Il difensore del Riessersee, Jan-Niklas Pietsch ha trattenuto e poi spinto Mike Glemser facendolo catapultare al di là della balaustra, provocando un effetto devastante sul suo corpo: Glemser si è fratturato la quarta e la quinta vertebra cervicale. Costretto a sottoporsi a numerosi interventi chirurgici per cercare di migliorare la qualità della propria vita, oggi è tuttavia paralizzato dal collo in giù. Pietsch è stato radiato per cattiva condotta e non ha più messo piede sul ghiaccio.