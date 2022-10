La Porsche prende il volo e si abbatte sui commissari di gara: “È stato tremendo” Tragedia sfiorata sul circuito automobilistico inglese di Brands Hatch. Le immagini e il video dell’incidente sono raccapriccianti, tre commissari di gara e il pilota hanno rischiato la vita. Salvati da un palo e da un albero.

Tragedia sfiorata. Una vettura esce di strada e piomba sui commissari di gara. Uno di loro resta vivo per miracolo.

Le immagini sono raccapriccianti. Le urla degli spettatori a corredo raccontano il terrore per la scena a cui hanno assistito. La sequenza videoclip fa accapponare la pelle. L'incidente avvenuto sul circuito automobilistico inglese di Brands Hatch è stato tremendo, s'è sfiorata la tragedia. Se non c'è scappato il morto durante la prima gara della Porsche Carrera Cup è solo per la buona stella che ha protetto uno dei commissari di gara coinvolto nell'impatto suo malgrado.

Una Porsche in assetto da gara è volata via carambolando fuori dal tracciato alla velocità di 160 km/h. Ha sbandato, s'è impennata con la parte anteriore e poi ha fatto un giro in aria come se una mano invisibile ne dirigesse il movimento. Sembrava una delle vetture che nelle pellicole di un tempo Godzilla faceva saltare con un colpo di coda e lanciava lontano con uno sbuffo di fiato. Invece no, era tutto vero.

Il momento in cui la vettura carambola contro la recinzione e rischia di travolgere i commissari di gara.

Il bolide è atterrato su un muro di pneumatici sistemati a mo' di protezioni ai bordi della pista. Una sorta di cuscinetto per garantire maggiore sicurezza oltre alla recinzione. È su quelle file di copertoni che atterra la vettura col posteriore. Schiaccia tutto, spacca ogni cosa compreso un muretto di cemento. L'urto viene ammortizzato anche da un albero, la vita del pilota è salva. Uscirà illeso dall'abitacolo ma la preoccupazione maggiore sarà per i tre commissari di gara che sono sistemati in quel punto del percorso.

La Porsche piomba su di loro, arriva addosso come una pietra. Rischiano di restare travolti prima dalla pila di copertoni che viene sbalzata nell'impatto poi dal veicolo. Uno di loro sembra non avere scampo, ha visto la morte con gli occhi. Ma non era il suo momento. Per sua fortuna l'auto si è fermata a mezz'aria, è rimasta sospesa, in bilico sulla testa dell'uomo che s'è salvato solo grazie a un palo e a un sostegno della recinzione metallica.

È successo tutto nel giro di pochi attimi ma il dramma s'è trasformato in un vicenda a lieto fine. Il commissario di gara "vivo per miracolo" è riuscito ad allontanarsi in tempo dal luogo dell'incidente assieme ai colleghi. Le operazioni di soccorso sono durate una decina di minuti, il tempo di aiutare il pilota a uscire dalla vettura e liberare la pista.

"È stato il mio fuoripista più tremendo della carriera – ha ammesso il pilota, Will Martin, che ha raccontato anche la dinamica della manovra riuscita male -. Stavo girando verso la barriera a destra. Credo che di averla colpita con la parte posteriore e a quel punto la macchina si è sollevata. È stato tremendo".