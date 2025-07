La moglie di Hulk Hogan trova un messaggio su Instagram: è di uno dei poliziotti accorsi al capezzale

Giovedì scorso 24 luglio 2025 sarà ricordato per sempre dagli appassionati di wrestling e non solo, visto che Hulk Hogan è una di quelle persone per cui non è sprecata la definizione di icona globale. La popolarità del lottatore morto a 71 anni per arresto cardiaco travalica le generazioni: the ‘Hulkster' è stato il simbolo dell'epopea della WWF prima e della WWE dopo, dagli anni '80 in poi, raggiungendo ogni angolo del pianeta con i suoi combattimenti tanto finti da appassionare più di quelli veri. Recitazione e carisma, oltre a presenza scenica e atletismo, hanno fatto di Terry Gene Bollea (questo il suo vero nome) l'archetipo del wrestler da eleggere a proprio idolo. E lo era davvero per tutti, anche per uno dei poliziotti accorsi al suo capezzale giovedì, che ha postato un messaggio davvero toccante sul profilo Instagram dell'ultima moglie di Hogan, Sky Daily.

Hulk Hogan con la terza moglie Sky Daily

Il post col cuore spezzato dell'ultima moglie di Hulk Hogan

La vedova, più giovane di 25 anni rispetto a Hogan, aveva pubblicato un commovente messaggio in cui spiegava di "non essere preparata" ad affrontare la morte del marito, perché pensava che sarebbero stati in grado di "superare insieme" i suoi problemi di salute. "Avevo così tanta fiducia nella sua forza, pensavo avessimo ancora più tempo. Questa perdita è improvvisa e impossibile da elaborare. Per il mondo era una leggenda… ma per me lui era il mio Terry. L'uomo che amavo. Il mio compagno. Il mio cuore", aveva scritto la donna, terza moglie del wrestler, il cui profilo Instagram è pieno di foto e video che raccontano il grande amore col mito americano.

Sky Daily, un'istruttrice di yoga e contabile di 47 anni, sposatasi con Hogan nel settembre 2023 in Florida, lo ha aiutato a migliorare il suo stile di vita, smettendo di bere e adottando una dieta più sana. Una presenza positiva nella vita di Hulk, che si mostrava sempre felice al suo fianco.

Spunta il messaggio di un poliziotto accorso il giorno della morte di Hogan: "Era un'icona per me"

Sotto il post dell'ultima moglie di Hogan sono stati tantissimi a lasciare un messaggio di condoglianze e un pensiero per uno dei pilastri della cultura pop americana degli ultimi 40 anni. Tra di loro anche una persona che la donna aveva visto pochi giorni prima, sicuramente neanche facendoci caso: "Ero uno dei poliziotti arrivati sul posto ed ero parcheggiato fuori casa quando sei tornata ieri – ha scritto l'uomo – Da ragazzo della Generazione X, Hulk era un'icona per me e i miei amici ed è stato fantastico aver avuto la possibilità di incontrarlo l'anno scorso. Che tu possa trovare la pace nel tuo percorso mentre attraversi questo momento. Ricorda sempre che tuo marito ha toccato la vita di così tante persone e sarà sempre ricordato come una leggenda".