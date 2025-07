La moglie di Hulk Hogan: “Credevo avremmo superato i suoi problemi di salute, non ero pronta alla sua morte”

Sky Daily, moglie di Hulk Hogan, ha parlato per la prima volta della morte del campione, scomparso a 71 anni per un arresto cardiaco. Sposata con lui da appena due anni, la 49enne ha affidato a Instagram il proprio dolore e la propria incredulità, spiegando che, pur essendo a conoscenza di alcuni problemi di salute del marito, nessuno si sarebbe aspettato un epilogo così improvviso.

“Non ero pronta per questo e il mio cuore è a pezzi”, ha scritto Sky nella didascalia di una foto che la ritrae al fianco del popolare wrestler, “Stava affrontando alcuni problemi di salute, ma credevo davvero che li avremmo superati. Avevo così tanta fiducia nella sua forza. Pensavo che avessimo ancora del tempo”. Tempo che alla coppia non è stato concesso:

Questa perdita è improvvisa e impossibile da elaborare. Per il mondo era una leggenda… ma per me, era il mio Terry. L’uomo che amavo. Il mio compagno. Il mio cuore. Hulk amava moltissimo i suoi fan e, nonostante il crescente disagio fisico, ha fatto tutto il possibile per esserci: firmare autografi, fare foto, connettersi con le persone che lo hanno sempre sostenuto. Voi eravate tutto per lui.

Era un uomo di fede, credeva in Cristo, e trovo conforto nel sapere che la sua anima è in pace e che è stato accolto a casa.

Vi prego di tenere la sua famiglia e tutti noi che lo abbiamo amato nelle vostre preghiere, mentre cerchiamo di affrontare questa nuova realtà.”