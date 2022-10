La modella di OnlyFans che mette KO le rivali: Astrid Wett ha vinto il suo primo incontro di boxe Astrid Wett, famosa modella di OnlyFans, ha vinto il suo primo incontro di boxe battendo la rivale Keeley Colbran: “Speravo almeno in un altro round. Chiunque voglia sfidarmi, io sono qui”.

A cura di Vito Lamorte

Gli eventi di boxe tra atleti dilettanti sono diventati molto seguiti negli ultimi tempi. Decine di influencer si sono preparati per mostrarsi nella loro miglior versione sul ring e sotto lo sguardo di milioni di telespettatori. Lo scorso fine settimana è toccato ad Astrid Wett, una modella di OnlyFans famosa per essere una tifosa del Chelsea, e Keeley Colbran, un tiktoker che si è fatta conoscere per la sua passione per il ballo e il calcio.

Le due si sono affrontate e il match è stato molto seguito. Dopo un primo round piuttosto disordinato, Astrid Wett ha vinto per KO sull'avversaria all'Utilita Arena di Sheffield. La22enne, che ha raggiunto fama e successo attraverso la creazione di contenuti per adulti, ha sfidato un vecchia nemica: "Grazie Keeley per essere salita sul ring, ma speravo almeno in un altro round. Chiunque voglia sfidarmi, io sono qui".

Astrid Wett si è guadagnata un posto importante all'interno di OnlyFans, la piattaforma di abbonamento con contenuti per adulti, e uno dei motivi del suo successo è il suo fanatismo per il calcio: segue in maniera quasi ossessiva il Chelsea, una delle squadre più importanti della Premier League; e per la sua partecipazione a tutte le partite della nazionale inglese.

La vera rivalità di Astrid Wett, però, è con Elle Brooke, altra nota star di OnlyFans e tifosissima del Manchester City: le due si dovevano affrontare lo scorso luglio ma Astrid ha deciso di ritirarsi dopo che la sua rivale ha minacciato di ucciderla sul ring portando in conferenza stampa una bara e una bambola gonfiabile con un'immagine del suo viso. Temendo di essere sfigurata, e che ciò avrebbe influito sul suo lavoro, la Wett ha annunciato: "Mi ritiro dall'evento".

Una situazione che ha fatto molto discutere al momento ma che a distanza di mesi è già stata dimenticata. Tutto è mutevole in pochissimo con i tempi dei social e di Internet, dove argomenti e tendenze di oggi possono risultare già obsolete domani mattina.