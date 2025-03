video suggerito

La maratoneta esulta, ma non si accorge che dietro c'è acquattata un'avversaria: dramma al traguardo La cinese Xiao Fen ha vissuto un dramma sportivo al traguardo della mezza maratona di Chongqing: era sicura di aver vinto e ha esultato, ma non si è accorta che dietro di lei rinveniva come un razzo un'altra atleta.

A cura di Paolo Fiorenza

Se in uno sprint può capitare di esultare ma di essere beffati magari al fotofinish in un arrivo che si gioca sui centesimi di secondo, assistere a una scena del genere in una maratona – ovvero dopo una corsa lunghissima e al termine di uno stradone come rettilineo finale, che offre tutte le possibilità di girarsi per controllare gli avversari – sembra davvero impossibile. Ed invece è quello che è accaduto, con conseguente dramma sportivo per l'atleta beffata proprio sul traguardo, all'arrivo della mezza maratona di Chongqing, nella Cina sud-occidentale.

La 35enne Xiao Fen era nettamente in testa mentre si avvicinava al traguardo e questo probabilmente l'ha tratta in inganno, calcolando che mai nessuna da dietro avrebbe potuto mettere a rischio la sua vittoria. Un pensiero non condiviso da Gan Zhifang, che rinveniva fortissima alle sue spalle e ci credeva, eccome se ci credeva, ancora di più quando ha intuito che quella davanti non aveva capito cosa sarebbe potuto succedere se non si dava una svegliata.

Il dramma sportivo di Xiao Fen: non si accorge che c'è un'avversaria alle spalle ed esulta troppo presto

L'imbarazzo è andato di pari passo col dramma personale per Xiao Fen quando la cinese proprio al momento di tagliare la linea d'arrivo ha alzato le braccia per esultare, ma in quello stesso momento si è accorta attonita che alla sua sinistra era stata appena superata all'ultimo secondo.

Inutili le recriminazioni della seconda classificata, che ha dichiarato mestamente che non avrebbe dovuto abbassare la guardia e "stappare lo champagne" prima del tempo.

Nonostante si sia piazzata solo al secondo posto, l'atleta, madre di due figli, ha dichiarato di essere comunque felice perché ha stabilito il suo record personale nella competizione. La clamorosa leggerezza compiuta all'arrivo si può parzialmente giustificare col fatto che Xiao Fen è una maratoneta amatoriale: ha iniziato a praticare questo sport solo nel settembre 2023, ma ha già partecipato a 19 gare.

"Sono stata davvero negligente vicino al traguardo e poi mi sono rilassata troppo presto. Ahimè, continuerò a provare, la prossima volta potrò correre meglio", ha detto dopo la gara, aggiungendo che, nonostante l'esito sia stato "davvero frustrante", ha imparato una lezione preziosa e ha giurato di non commettere mai più lo stesso errore.