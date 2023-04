La lettera straziante di Sara Bonifacio a Julia Ituma: “Spero che ora sia libera di trovare la pace” Bonifacio è la compagna di squadra di Ituma, la morte della giocatrice è stato uno shock fortissimo. In un testo condiviso sui social c’è tutto il dolore e il senso di smarrimento di fronte alla complessità delle circostanze. “Sento mille voci intorno a me dire: Non è colpa di nessuno, ma non credo sia cosi… penso sia un po’ colpa di tutto e di tutti”.

L’immagine e il messaggio condivisi sui social da Sara Bonifacio e dedicato a Ituma, morta giovedì scorso.

Sara Bonifacio è la compagna di squadra di Julia Ituma, la pallavolista dell'Igor Novara che giovedì scorso è morta precipitando dalla finestra dell'albergo dove alloggiava la squadra. In una lettera emotivamente molto forte ha raccolto tutte le proprie riflessioni interiori, trasformando quei silenzi troppo duri da raccontare in un lutto che ci vorrà del tempo per elaborare. Le circostanze del decesso, tutto quello che si sa (dall'ultimo video ai messaggi), sono stati uno shock fortissimo per tutti, dare un senso a certi episodi è impossibile, sforzarsi di farlo è doloroso e alimenta solo il senso di smarrimento, ti lasciano addosso una sensazione di vuoto dentro nel quale ti sembra di sprofondare.

Ciao titu – è l'incipit del post condiviso sui social da Bonifacio -. Mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta. Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro. Sento mille voci intorno a me dire: Non è colpa di nessuno, ma non credo sia cosi… penso sia un po’ colpa di tutto e di tutti…

Sara Bonifacio è la compagna di squadra che ha dedicato parole molto toccanti a Julia Ituma.

E qui la riflessione della giocatrice va più a fondo. Scende più giù sui gradini a picco che portano verso zone d'ombra dell'animo, quelle che da fuori non vedi e non dai a vedere perché mostrare le proprie debolezze viene interpretato spesso nella maniera sbagliata.

Viviamo in un mondo fatto di persone che si convincono a dover essere forti – si legge ancora -, un mondo dove le debolezze non sono accettate, MAI, ed essere fragili è quasi una vergogna. Un mondo che ti spinge a rialzarti ancor prima di cadere, in cui chiunque ti invita a chiedere aiuto, ma poi nessuno ha realmente orecchie per ascoltare… A chi lo stiamo dimostrando? Chi decide chi è forte e chi no? Perché è così importante? Non lo è. Non è importante.

Quello che è davvero importante è invisibile agli occhi ma quanti sono in grado di coglierlo? E quando hai trovato la risposta è troppo tardi. Riuscire a perdonarsi, oltre all'accettazione di una realtà scandita da eventi così traumatici, è la cosa più difficile. Quale silenzioso tormento è il rimorso della coscienza.