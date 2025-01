La leggenda delle MMA si toglie il bulbo oculare davanti a Magomedov: è solo estetico

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Cresce l'attesa per UFC Fight Night, riunione di MMA che vedrà in cartellone incontri di grande appeal, dal main event tra Israel Adesanya e Nassourdine Imavov, all'altrettanto affascinante combattimento – sempre nei pesi medi – tra l'imbattuto Shara Magomedov (15-0) e l'inglese Michael Page (12-3). ‘Bullet' Magomedov – come è soprannominato il 30enne, che prosegue la grande tradizione dei lottatori originari del Daghestan – potrà godere del tifo di Cristiano Ronaldo, presente all'Arena di Riad, in Arabia Saudita, dove sabato sera avrà luogo la riunione. E alla vigilia ha ricevuto anche la visita di Michael Bisping: l'ex leggenda delle MMA lo ha stupito asportandosi con la mano il bulbo oculare finto che occupa l'occhio destro.

Bisping, oggi 45enne, è stato campione nella stessa categoria dei pesi medi per l'UFC dal 2016 al 2017, ma la sua storia nelle MMA va oltre e lo rende un'icona di questo sport, avendo detenuto anche i titoli dei mediomassimi nelle organizzazioni Cage Rage e Cage Warriors, nonché essendo stato protagonista del reality show ‘The Ultimate Fighter', in cui poi ha fatto da allenatore in due stagioni del programma. Un personaggio multisfaccettato, che ha un canale YouTube seguitissimo, con quasi 700mila iscritti.

Bisping si cava l'occhio mentre intervista Magomedov

E proprio lì Bisping ha diffuso un'intervista a Magomedov, in cui – per mostrare vicinanza al lottatore, che ha un deficit importante all'occhio destro, dal quale vede pochissimo, e per questo è soprannominato il ‘Pirata' – a un certo punto si è cavata la protesi dal proprio occhio, tra lo stupore divertito di chi gli era davanti. Bisping ha subìto una lesione ottica dopo il distacco della retina in seguito a un calcio di Vitor Belfort nel 2013, a quel punto è dovuto ricorrere a una protesi a fini estetici, restando completamento cieco dall'occhio destro, il che è stato un ulteriore ostacolo nel prosieguo della sua carriera.

"La mia vista dall'occhio destro era praticamente inesistente dal 2013 – ha detto Bisping qualche tempo fa – Sono riuscito a malapena a superare le visite mediche. È stato decisamente un terno al lotto. Ero sempre terrorizzato all'idea di fare un campo di allenamento completo e poi essere respinto dal medico della commissione. È stato difficile. Per superare l'esame medico, devi avere una vista di 20/200, che è comunque classificata come cecità clinica, quindi non è molto buona, non è un voto molto difficile da superare. A volte ci riuscivo, altre volte no. Ma fortunatamente, sono riuscito a cavarmela. La gente dice sempre: ‘Come hai fatto a combattere con un occhio solo?' E io rispondo sempre: ‘Con grande fottuta difficoltà!'".

Durante l'intervista con Magomedov, Bisping ha dunque pensato bene di togliersi l'occhio finto: "Aspetta, sto per tirare fuori questo. Ecco qua, ora siamo fratelli!", ha esclamato, chiedendo poi al lottatore del Daghestan: "Hai mai pensato di prenderne uno?". Ma Magomedov ha scelto di non farlo, e il suo occhio destro malato è diventato parte integrante del suo personaggio. "Non importa, hai un bell'aspetto, sei tu il proprietario", ha chiuso il discorso Bisping.