Il 'Pirata' Magomedov contro Page avrà un tifoso speciale, è Cristiano Ronaldo: "Mi ha detto che vincerò" Per la UFC Fight Night di Riad di sabato sera Michael Page sfiderà l'imbattuto Shara Magomedov, il "Pirata" da un occhio solo. Che vanta una amicizia particolare: Cristiano Ronaldo, che ha incontrato sul campo dell'Al Nassr. "Verrà a vedermi, tiferà per me e mi ha confidato che sarò io il nuovo campione"

A cura di Alessio Pediglieri

L'UFC sbarca in Arabia Saudita per la card UFC Fight Night, un evento che si svolge presso l'Arena di Riyadh e vedrà nella sfida principale l'ex campione UFC Israel Adesanya affrontare Nassourdine Imavov. Ma è l'incontro co-principale ad avere già attirato su di sé l'attenzione generale: Michael Page contro l'imbattuto Shara Magomedov. Il ‘Pirata' da un occhio solo, che vanta un incredibile 15-0, ha animato la vigilia presentandosi con una maglietta particolare, quella di Cristiano Ronaldo che aveva incontrato poco prima sul campo di allenamento dell'Al Nassr: "Verrà a vedere l'incontro e farà il tifo per me. Mi ha confidato che vole che sia io il campione UFC".

Shara Magomedov, il "Pirata" dell'UFC combatte con un occhio solo: è ancora imbattuto

Shara Magomedov è uno dei più forti lottatori UFC nella categoria dei pesi medi e vanta uno score invidiabile: 15 vittorie e zero sconfitte, con ben 12 KO all'attivo prima del termine. Con una particolarità precisa che ha portato i tifosi a soprannominarlo il Pirata: ha un occhio solo, dopo che ha perso la vista da un lato per una lunga malattia. Ciò però non lo ha fermato sul ring, anzi, malgrado il suo deficit anche nel match di sabato per la cintura in palio, è nettamente favorito rispetto a Page.

L'incontro con Cristiano Ronaldo sul campo dell'Al Nassr: Cr7 sarà a vedere l'UFC Fight Night a Riad

Come per ogni match di altissimo livello che si rispetti, anche la sfida tra Magomedov e Page ha attirato su di sè l'attenzione mediatica internazionale e il campione russo non ha perso occasione per alimentarla ancor più facendo visita ad un mito dello sport assoluto, Cristiano Ronaldo che milita nell'Al Nassr. Così, il club ha pubblicato sui propri account un video in cui il campione UFC incontra Cr7 sul campo di allenamento: una finta mossa di sfida, poi tanti sorrisi e abbracci. Ma il fuori programma è stato solo la premessa di uno show molto più completo: Magomedov si è presentato in conferenza stampa proprio con la maglietta dell'Al Nassr e il numero "7" sulla schiena, in onore della stella portoghese.

Magomedov rivela le parole di Cristiano Ronaldo: "Farà il tifo per me, vuole che sia io il campione"

Dopotutto, l'evento UFC di sabato sera è tra i principali del calendario UFC 2025 e un ospite d'onore come Cristiano Ronaldo non poteva mancare, sfruttando l'occasione della sua presenza in Arabia. E così, Cr7 è stato anche al centro delle parole dello stesso Magomedov che non solo ne ha decantato le lodi ma ha anche voluto sottolineare il legame d'amicizia che li legherebbe: "Ci siamo parlati e mi ha confidato che verrà a vedere l'incontro e verrà per tifare per me. Un onore, anche perché mi ha detto che sa e spera che posso diventare io il nuovo campione"

Magomedov ha poi lodato la figura di Cr7 per poi confrontarla con quella del suo eterno rivale sportivo, Leo Messi. "Cristiano è un grande esempio, che promuove e aiuta le persone in tanti modi. E' il primo a schierarsi contro tutto ciò che è negativo o può danneggiare la salute delle persone. Non resta in silenzio, aiuta chi ha bisogno in modo attivo. So che è attivo nel campo della beneficenza, è una persona positiva". Poi, la staffilata a Messi: "Che posso dire? Da quel che vedo è il suo opposto, appoggia persone che non se lo meritano" ha concluso il russo riferendosi al conflitto tra Palestina e Israele.