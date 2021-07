Le Olimpiadi di Tokyo non avranno il pubblico. Una decisione sicuramente sofferta ma che ha un fondamento nella recrudescenza di una pandemia che stenta a dar respiro con il ritorno in varianti più o meno contagiose che hanno imposto costanti protocolli sanitari. Un ‘vuoto' rumoroso che ha creato polemiche e suscitato perplessità ma che è stato ratificato dall'organizzazione e che oggi ha visto il suo primo atto ufficiale, l'arrivo della torcia olimpica a Tokyo, in un Parco Olimpico di Komazawa completamente vuoto.

Le immagini non conciliano con lo sport, un evento come quello olimpico che richiama tutti gli appassionati da ogni parte del mondo avrebbe meritato una cornice differente ma la situazione è figlia del tempo. Un tempo di contagio e pandemia che ancora una volta condiziona la vita di tutti i giorni e non risparmia la realtà sportiva: la decisione delle autorità giapponesi e degli organizzatori dei Giochi di bandire gli spettatori tutto si è svolto nel più assoluto isolamento.

Fra due settimane ci sarà la cerimonia di apertura, in programma il 23 luglio, intanto, la fiamma olimpica ha fatto il suo ingresso ufficiale ed è stata portata sul palco in una lanterna e consegnata simbolicamente a Yuriko Koike, la governatrice di Tokyo, sotto la pioggia nel silenzio più assordante. Un percorso concluso dopo aver attraversato 46 prefetture del Giappone, da marzo scorso, che si prolungherà ancora per 15 tappe per un tragitto che però non avrà il consueto corollario di pubblico.

"L'impatto del coronavirus non permetterà di trasportare la fiaccola lungo le strade pubbliche. Tuttavia, appelliamoci alla speranza per un futuro migliore" ha sottolineato Koike, governatrice della capitale giapponese. Intanto il Governo sta perfezionando ciò che è stato definito "semi stato di emergenza nazionale": tre prefetture, Chiba, Kanagawa e Saitama, hanno già confermato l'impossibilità di avere pubblico durante le manifestazioni; Sikushima, Miyagi, e Shizuoka, al momento sono le uniche prefetture cui sarà consentito accesso limitato, mentre a Ibaraki e a Sapporo si sta ancora valutando le misure da prendere.