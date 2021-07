Le Olimpiadi di Tokyo in programma questa estate si disputeranno senza spettatori. La decisione è stata ufficializzata dagli organizzatori dei Giochi, a causa dell'impennata di casi Covid. Una mossa che è arrivata dopo i colloqui costanti tra i vertici del CIO, il Comitato Olimpico e il governo, con le parti che non hanno potuto far altro dopo che è stato dichiarato lo stato d'emergenza per la capitale dello stato nipponico.

Una decisione che era nell'aria e che ora è diventata realtà. Le Olimpiadi in programma a Tokyo, in Giappone, 23 luglio all'8 agosto 2021 si disputeranno senza spettatori. I Giochi già rinviati nella scorsa estate, hanno dovuto dunque ancora fare i conti con l'emergenza pandemica. I colloqui tra il governo nipponico, gli organizzatori e i rappresentanti olimpici e paralimpici hanno preso atto dell'impossibilità di prevedere tifosi presenti dal vivo alle gare delle varie discipline, dopo la conferma dello stato d'emergenza per il Coronavirus per Tokyo, che durerà proprio per tutto l'evento.

Il presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, l'ex pattinatrice, Seiko Hashimoto si è detta assai dispiaciuta per una decisione comunque inevitabile. A tal proposito la numero 1 della macchina organizzativa si è scusata con chi ha già acquistato i biglietti, che a questo punto saranno rimborsati. Il premier giapponese Yoshihide Suga, ha sottolineato che la mossa è fondamentale per evitare il proliferare della variante Delta, altamente infettiva, del Covid-19, impedendo così un'altra ondata di contagi.

D'altronde in mattinata la decisione di dichiarare un nuovo stato d'emergenza a Tokyo, fino al 22 agosto, sembrava già una chiusura alla possibile presenza dei tifosi alle Olimpiadi. Un'estensione delle misure precedenti, dopo l'impennata dei casi Covid legati alla nuova variante che ha portato ad un progressivo aumento delle positività per quasi il 20° giorno consecutivo (896 nuovi casi di coronavirus). Ecco allora la necessità di blindare i Giochi Olimpici, che dunque si terranno senza il rischio di un ulteriore rinvio o peggio di un annullamento, ma senza pubblico.