La campionessa olimpica è incinta di 5 mesi ma lascia tutti a bocca aperta: “Non sono mica malata” Gesa Krause non ha voluto rinunciare fino alla fine alla sua passione, sorprendendo tutti: “Fare distanze più lunghe è diventato difficile. Ma mai mi sarei aspettata di correre a 22 settimane di gravidanza”

A cura di Alessio Pediglieri

"Non mi sarei mai immaginata di essere qui alla 22a settimana di gravidanza". E probabilmente non lo avrebbe pronosticato nessuno degli organizzatori della 5 km di Capodanno che si è tenuta a Silvesterlauf di Treviri, una piccola città del suo paese, vicino al confine con il Lussemburgo. Si tratta della pluricampionessa tedesca Gesa Krause che ha sbalordito tutti, chiudendo la corsa sorridente e in 20a posizione finale.

Quando molti l'hanno vista prendere posto alla partenza qualcuno ha stentato a crederci e invece Gesa Krause con il suo pettorale d'ordinanza riportante il suo nome di battesimo, special guest di una mini maratona da 5 chilometri che ha fatto in pochi giorni il giro del mondo diventando virale. Proprio grazie alla 30enne atleta tedesca che ha chiuso la propria fatica in 17′ 31″ facendo registrare un ottimo 20° tempo. Ancor più da ricordare perché arrivato in condizioni a dir poco particolari se non estreme: al quinto mese di gravidanza. Il tutto poi immortalato sui propri profili social.

"Per me è stata l'ultima gara da qui ai prossimi mesi" ha scritto su Instagram. "Non avrei potuto desiderare un fine anno migliore Grazie Trier, è stato un piacere e divertimento infinito". "Questo traguardo mi ha resa orgogliosa e mi rende felice e mostra quello che ho dentro di me, anche per il momento che verrà" ha poi confessato ai media tedeschi. "Correre per tratti più lunghi è diventato più difficile, soprattutto a causa del bacino e delle articolazioni, che già iniziano a sentire il peso della pancia" ha ammesso ma ha anche spiegato perché lo ha voluto comunque farlo: "C'è semplicemente gioia per questo viaggio speciale che sto intraprendendo, riuscendo ad abbinare il mio stato attuale alla mia più grande passione, la corsa".

A tal punto da sorprendere tutti e spingendosi fino al limite. Una decisione non facile né presa in maniera superficiale come qualcuno potrebbe pensare, perché Gesa Krause lo ha deciso dopo un lungo periodo di riflessione e verificando di volta in volta il proprio stato fisico per una condizione che alla fine ha ritenuto gestibile, forte della sua esperienza e della sua professionalità che l'hanno resa tra le donne più vincenti in specialità: "Quando ho deciso di continuare a gareggiare anche in gravidanza ho ricevuto il sostegno da parte di tutti da parte della mia famiglia, da parte dei miei sponsor, da parte della federatletica tedesca. Nessuno mi ha abbandonato. Dopotutto sono semplicemente incinta, mica sono malata…"

Un pensiero che conferma la tempra di Krause, la stessa che l'ha portata da oltre 12 anni a gareggiare ai massimi livelli mondiali. È stata campionessa europea nei 3000 metri siepi ad Amsterdam nel 2016 e si è ripetuta a Berlino nel 2018, oltre ad aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali in due edizioni (a Pechino 2015 e a Doha 2019) nella medesima disciplina. Nel 2019 ha fatto segnare la miglior prestazione mondiale di sempre all'aperto nei 2000 metri siepi con 5'52″80, e può vantare tre partecipazioni olimpiche a Londra (2012) a Rio (2016) e a Tokyo (2020).