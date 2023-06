La 4×100 azzurra arriva seconda alla Diamond League, ma è squalificata: il motivo della decisione Al meeting parigino della Diamond League grande delusione per la nostra staffetta 4×100 che pur prendendosi un ottimo 2° posto è stata squalificata. Tutto inutile, dunque, mentre si sperava in una prestazione utile in ottica Mondiali.

A cura di Alessio Pediglieri

Si cercava un tempo utile per i Mondiali e invece è arrivata la classica doccia fredda alla Diamond League a Parigi per la nostra staffetta 4×100: squalifica finale malgrado il 2° posto e un buon tempo. Un'amarezza ulteriore per i quattro velocisti azzurri Lorenzo Patta in prima frazione, Marco Ricci in seconda, Fausto Desalu in terza, Filippo Tortu in quarta, che erano comunque riusciti a conquistare il secondo in 38″33 posto.

La nostra staffetta è incorsa alla fine al verdetto della giuria del meeting di Parigi: gli azzurri stati squalificati per un cambio fuori settore al secondo cambio e così è stato cancellato il tempo con il podio finale che ha visto la Francia prima con 38″22, secondo posto andato alla Gran Bretagna con 38″90, terzo posto per la Germania con 39″00.

L'Italia è stata squalificata nella staffetta 4×100 maschile al Meeting de Paris lasciando i nostri atleti e tutti gli appassionati con l'amaro in bocca perché in pista la prestazione era stata anche maiuscola. Lorenzo Patta, Marco Ricci, Fausto Desalu e Filippo Tortu avevano migliorato anche di cinque centesimi il tempo siglato un mese fa a Firenze dove il cronometro si era stampato sul 38.38. Poi, però, è arrivata la doccia fredda a causa di un cambio analizzato al replay e considerato fuori settore.

Bella la prima frazione corsa da Patta al lancio iniziale dai blocchi, poi Ricci ha tenuto la posizione, ma al momento del secondo cambio di testimone, è andato troppo lungo e Desalu è partito troppo presto. Così, il testimone è passato di mano in mano oltre il limite previsto senza che inizialmente la nostra staffetta se ne accorgesse. La frazione di Desalu ha spinto il gran finale di Tortu, in chiara e netta progressione. Tutto inutile: tempo cancellato e Italia inserita all'ultimo posto e occasione persa, restando inchiodata al sesto posto nel ranking di qualificazione ai Mondiali di Budapest. Tenendo presente che le prime otto al 30 luglio staccheranno il biglietto per la rassegna iridata, è sfumata un'occasione d'oro.