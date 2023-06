Kickboxer sputa i denti dopo un colpo brutale al viso: il video è impressionante L’incidente horror a Ulric Bokeme è capitato dopo un paio di minuti del primo round. Ha sentito che il paracolpi gli stava cadendo, quel che gli è successo è stato tremendo.

Ulric Bokeme ha perso i denti anteriori dell’arcata superiore (@MMAFighting).

Cinque denti dell'arcata superiore gli sono saltati dalla bocca. Ulric Bokeme se n'è accorto subito nonostante il vistoso paracolpi che aveva in bocca a mo' di protezione: qualcuno lo ha ingoiato, qualcun altro lo ha sputato sul ring dell'incontro di kickboxing dei pesi medi al "Glory Collision 5" che era iniziato da poco. Un paio di minuti, tanto è durata la sfida contro Michael Boahpeah poi l'arbitro ha dovuto dichiararla conclusa nelle battute iniziali del primo round.

Il colpo fatale di Michael Boapeah che mette fuori combattimento l’avversario

Il combattimento s'è chiuso così, tra lo sgomento del lottatore e il sorriso ironico dell'avversario incredulo rispetto a un epilogo del genere. Eppure, a giudicare dalle immagini, quel cazzotto andato a bersaglio non era sembrato di una violenza tale tale da avere quelle conseguenze.

Il lottatore si avvicina all’angolo e sputa il paradenti.

Anzi, lo scambio era apparso abbastanza normale in una disciplina di estremo contatto considerate le parti del corpo impegnate. Michael Boapeah aveva alzato l'intesità e il ritmo dell'attacco, stringendo alle corde l'avversario: una strategia offensiva grazie alla quale aveva preso il sopravvento in quel frangente legittimata da serie di colpi efficaci e a bersaglio ma nemmeno lui immaginava che gli effetti sarebbero stati così devastanti.

La macabra immagine dei denti caduti sul ring.

Stupore anche negli occhi dell'ufficiale di gara: invitava Bokeme a riprendere in fretta ma era lo stesso kickboxer, con gesti molto evidenti, a fargli capire cosa era successo segnalando che qualcosa non andava con il suo paradenti. Gli sembrava di non averlo affatto agganciato alle gengive e quando ne ha scoperto il motivo ne è rimasto atterrito. Ecco perché lo si è visto indietreggiare verso l'angolo per spiegare allo staff la sua condizione.

Bokeme gesticolava in maniera plateale lasciando intendere che non fosse in grado di continuare. E quando ha espulso dalla bocca il paracolpi ha avuto una brutta sorpresa: aveva perso l'intera fila dei denti anteriori, una parte era finita sul quadrato. Match interrotto per qualche minuto poi definitivamente dichiarato concluso.

Non è la prima volta che accade un in incidente di questo tipo. Luke Rockhold si trovò nella stessa condizione nel corso del combattimento con Mike Perry al BKFC 41 che risale a fine aprile. Il fighter Anthony Smith, per giustificarsi con l'arbitro dell'incontro, gli consegnò i denti caduti a margine di una sconfitta TKO contro Glover Teixeira.