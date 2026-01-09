Khanzadeh sparisce improvvisamente dalla Lube Civitanova: “Partenza verso una destinazione ignota”

Un vero e proprio caso ha travolto la Lube Civitanova che è rimasta scossa dall'addio improvviso di Poriya Khanzadeh: appena due giorni fa l'iraniano era stato tra i migliori in campo della partita di Champions League contro il Leuen, ma subito dopo la vittoria ha avvisato la società che sarebbe andato via senza nessuna motivazione. I marchigiani si sono visti recapitare la rescissione unilaterale del contratto senza sapere neanche in che squadra giocherà lo schiacciatore. È una situazione assurda che nessuno si sarebbe mai aspettato e che danneggia la squadra italiana che dovrò affrontare il resto della stagione senza uno dei suoi elementi migliori.

Lo strano caso di Poriya e l'addio alla Lube

Al momento non ci sono spiegazioni valide per un gesto inaspettato e arrivato subito dopo una partita positiva. la Lube Civitanova ha dominato in Belgio e Khanzadeh è stato tra i migliori in campo totalizzando 10 punti, ma neanche questo è bastato per trattenerlo. C'erano chiacchiere di mercato, ma nessuno avrebbe mai pensato di vivere questa situazione: come spiegato dal club il marchigiano sostanzialmente è andato via rescindendo il contratto unilateralmente senza nessuna motivazione e non si sa neanche quale sarà la sua prossima destinazione: "A.S. Volley Lube informa che ieri lo schiacciatore iraniano Poriya Hossein Khanzadeh ha comunicato al Club la sua partenza per destinazione al momento ignota".

La società cercherà di tutelarsi il più possibile dopo aver subito un grave danno. Lo schiacciatore aveva un contratto fino al termine di questa stagione e per lui si parlava di un trasferimento alla Dynamo Ural Ufa che sarebbe dovuto avvenire in accordo con la Lube. Tutto ciò non è avvenuto perché Khanzadeh ha fatto i bagagli senza avvisare nessuno e ha rotto il contratto senza avere l'ok da parte dei vertici del club che ora dovranno tutelarsi con un'azione legale: probabilmente ha raggiunto la Russia per aggregarsi alla nuova squadra, ma formalmente nessuno ne è a conoscenza.