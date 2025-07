Kelly Doualla a 15 anni fa un tempo spaziale sui 100 metri: è record europeo, l’Italia ha un fenomeno

L'atletica leggera italiana ha un fenomeno di soli 15 anni, una ragazza destinata a prendersi la scena mondiale per parecchi anni a venire. Non è un'esagerazione, visto quello che Kelly Doualla sta mostrando in pista nei 100 metri. La ragazza di Sant'Angelo Lodigiano, figlia di genitori camerunensi diventati cittadini italiani, oggi ha stampato l'ennesimo record della sua giovanissima carriera. La Doualla era alla sua prima apparizione in maglia azzurra: difendeva i colori della nazionale italiana nel Festival Olimpico della Gioventù Europea, iniziato oggi a Skopje nella Macedonia del Nord. Kelly ha vinto i 100 metri in rimonta sulla svizzera Xenia Buri, stampando (con vento nullo) un 11"21 fantascientifico, che le vale il record europeo Under 18 (è sotto età di tre anni!).

Kelly Doualla a 15 anni fa il record europeo Under 18 sui 100 metri

La giovane lodigiana – uscita bene dai blocchi e poi esplosiva nel lanciato – ha migliorato di tre centesimi il precedente record di 11"24, che apparteneva alla britannica Jodie Williams e alla stessa Xenia Buri (oggi seconda in 11"30). Il record mondiale U18 è un po' più lontano: 10"98 di Candace Hill nel 2015. Ma da qua a tre anni, la Doualla potrebbe avvicinarlo non di poco e magari anche batterlo, se continua a progredire in questa maniera mostruosa.

È la terza italiana di sempre sui 100: solo Dosso e Levorato meglio di lei

Appena martedì scorso Kelly aveva fatto il suo personale a Brescia con 11"29, dunque in una settimana ha tolto ben 8 centesimi da quel tempo. Il suo 11"21 odierno non solo è ovviamente record anche italiano U18, ma pure U20. Per capire bene la portata di quello che sta facendo questa ragazza e contestualizzarlo nel panorama italiano senza limiti di età, il crono della Doualla a Skopje è il terzo di sempre per una velocista azzurra: ad ora meglio di lei hanno fatto solo Zaynab Dosso (11"01) e Manuela Levorato (11"14).

A questo punto anche il muro degli 11"20 potrebbe cadere presto e non è folle ipotizzare addirittura che Kelly possa partecipare a settembre ai Mondiali assoluti di Tokyo. Quello che è sicuro è che ne risentiremo parlare, e non solo noi italiani.