Jin Sasaki subisce un KO devastante che gli spegne le luci: cancellata la memoria di sei settimane Il giapponese Jin Sasaki ha incassato un KO devastante per mano dell’americano Brian Norman Jr, che si è confermato campione del mondo dei pesi welter WBO. In conseguenza del terribile KO, Sasaki ha perso la memoria dell’ultimo mese e mezzo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Il terrificante sinistro con cui Brian Norman Jr ha mandato al tappeto – e prima ancora nel mondo dei sogni – Jin Sasaki si candida fin da adesso a KO dell'anno. Il combattimento, tenutosi giovedì presso l'Ota City General Gymnasium a Tokyo, era valido per il titolo mondiale WBO dei pesi welter. La cintura era detenuta dal 24enne Norman Jr, che l'ha difesa con successo per la seconda volta. Il match si è concluso in maniera altamente spettacolare al quinto round: il cazzotto dell'americano è stato così preciso e devastante che ha cancellato le ultime sei settimane della memoria del 23enne giapponese.

Brian Norman Jr si conferma campione del mondo dei pesi welter WBO: Jin Sasaki subisce un KO devastante

L'incontro è stato a senso unico fin dall'inizio: il campione ha dominato dal primo round, in cui ha mandato a terra due volte Sasaki, prima di sferrare alla quinta ripresa il colpo decisivo, che ha ammutolito il pubblico di casa. L'arena di Tokyo era tutta schierata per il suo pugile, arrivato al combattimento con tutti i crismi di merito, visto che era il contendente numero 2 nella classifica WBO della categoria. Norman Jr si conferma dunque, a 24 anni e 6 mesi, il campione del mondo più giovane in attività in tutte le categorie di peso ed estende il suo record da imbattuto a 28 vittorie in altrettanti incontri (di cui 22 per KO).

Sasaki, invece, ha subito la sua seconda sconfitta in carriera, portando il suo score a 19-2-1. Appena il fulmineo sinistro di Norman Jr – non a caso soprannominato ‘The Assassin II' – è andato a segno, si è capito immediatamente che l'incontro era finito. Il giapponese è rimasto al tappeto esanime, disteso sulla schiena, mentre lo staff medico accorreva sul ring. Dopo circa un minuto, Sasaki è stato messo su una barella e trasportato rapidamente in ospedale.

Le conseguenze del KO su Sasaki: ha perso la memoria dell'ultimo mese e mezzo

Lì è stato sottoposto a esami neurologici prima di essere dimesso lo stesso giorno. La TAC fortunatamente ha mostrato che non c'era emorragia nel cervello. Tuttavia, secondo Issei Nakaya, che dirige la palestra in cui si allena Sasaki, il pugile ha perso la memoria relativa all'ultimo mese e mezzo prima dell'incontro contro Norman Jr. Lo stesso atleta nipponico gli ha detto in ospedale: "Non ricordo nemmeno che questo incontro per il titolo fosse già stato fissato".

"Non ci sono ferite fisiche visibili, ma lo terremo d'occhio e tornerà in ospedale per un altro controllo", ha spiegato Nakaya. Per Sasaki ci vorrà un po' di tempo per smaltire la pesante sconfitta, mentre dal canto suo Norman Jr punta già a unificare il titolo dei welter.