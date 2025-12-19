Jake Paul vs Anthony Joshua, orario e dove vedere l’incontro stanotte in TV e streaming su Netflix

Stanotte al Kaseya Center di Miami andrà in scena uno dei match di pugilato più attesi dell'anno: Anthony Joshua sfiderà Jake Paul in un incontro da otto round da tre minuti ciascuno. L'ex campione del mondo dei pesi massimi si scontrerà con lo youtuber che esattamente un anno fa ha battuto Mike Tyson in una sfida di esibizione che per molti è stata considerata una farsa. Lo show si terrà nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre e sarà visibile in Italia in esclusiva su Netflix.

L'incontro ha già suscitato grandi polemiche tra gli appassionati di boxe perché si tratta a tutti gli effetti di un incontro professionistico che rischia però di diventare pura esibizione, un evento di marketing che di sportivo ha poco e nulla. Joshua ha 36 anni e un'infinita esperienza alle spalle: è uno dei pugili più titolati della categoria pesi massimi, oro olimpico a Londra 2012 ed ex campione del mondo, con una bacheca piena di titoli prestigiosi e riconoscimenti. Dall'altra parte invece Jake Paul ha all'attivo diverse esibizioni e ha catturato l'attenzione di una grande fetta di pubblico per la sua rilevanza sul web. Per l'incontro i due si divideranno un montepremi di circa 92 milioni di dollari a testa.

A che ora Jake Paul sfida Anthony Joshua, l'orario italiano dell'incontro

L'incontro è atteso da milioni di appassionati che si collegheranno da tutto il mondo per assistere al match tra Jake Paul e Anthony Joshua. L'incontro andrà in scena stanotte, tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 02:00 italiane ma sarà anticipato da un grande show. L'incontro tra i due pugili infatti è il main event di una serata ricca di appuntamenti come quello tra Alycia Baumgardner e Leila Beaudoin per i titoli WBO, IBF e WBA femminile superpiuma. I ring walk principali sono attesi intorno alle 03:30 e probabilmente i due sfidanti non scendranno sul ring prima elle 04:00 italiane.

Dove vedere Paul-Joshua in TV e streaming: diretta su Netflix

Come accaduto già per la sfida tra Tyson e Paul, anche questo incontro sarà trasmesso in esclusiva da Netflix che si è aggiudicato i diritti dell'evento. Per poter assistere all'incontro bisognerà essere in possesso dell'abbonamento alla piattaforma e non sarà necessario nessun acquisto aggiuntivo in app. Sarà disponibile in tutto il mondo per gli abbonati Netflix e la trasmissione live integrale sarà commentata in diverse lingue.

Quanto guadagnano Joshua e Paul: in palio oltre 180 milioni

Sarà uno spettacolo molto remunerativo per i due pugili che per questo singolo evento si porteranno a casa circa 92 milioni di dollari a testa (circa 80 milioni di euro). Il montepremi è spaziale e supera i 180 milioni di dollari: verrà diviso equamente tra Joshua e Paul che riceveranno così il compenso più alto delle loro carriere. A questa cifra poi vanno aggiunti anche i guadagni relativi dagli sponsor che fanno lievitare l'importo a oltre 100 milioni di dollari per pugile, una valanga di soldi rispetto a quando Paul ha sfidato Tyson per un montepremi di circa 80 milioni di dollari complessivo.