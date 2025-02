video suggerito

Jacobs non correrà al Meeting di New York per influenza: “Si è aggravato nelle ultime ore” Jacobs non correrà al Meeting New York per influenza: “Stato influenzale che non ha superato, anzi si è aggravato nelle ultime ore”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marcell Jacobs non correrà al Meeting New York per influenza: l'atleta azzurro non prenderà parte all'edizione numero 117 dei "Millrose Games" che si disputano come ogni anno al "The Armory" di New York City. Lo ha annunciato l'oro olimpico dei 100 metri a Tokyo nel 2021 su Instagram: "Ciao ragazzi. Purtroppo oggi non potrò prendere parte al Milrose Games. Appena arrivato a New York mi è venuta la febbre e invece di migliorare, è peggiorata nelle ultime ore. Mi dispiace perché ci tenevo tantissimo a questa gara, ma ora devo pensare a recuperare al meglio. Grazie per il supporto, ci vediamo presto in pista!".

Un brutto imprevisto per Jacobs, che teneva molto ad essere presente al meeting della Grande Mela.

Jacobs non correrà al Meeting di New York per influenza

Il campione italiano era atteso in gara nei 60 indoor del meeting di New York, secondo appuntamento della sua stagione al coperto dopo il 6″63 di domenica scorsa a Boston. Questa la nota ufficiale dello staff: "Marcell Jacobs non potrà partecipare oggi ai Millrose Games per uno stato influenzale che lo ha colpito una volta arrivato a New York e che non ha superato, anzi si è aggravato nelle ultime ore. È un appuntamento, quello dei Millrose Games, estremamente prestigioso e al quale Marcell teneva moltissimo".

Marcell Jacobs sarebbe tornato a gareggiare in occasione della sesta tappa del World Indoor Tour dopo l'esordio di sei giorni fa a Boston, quando corse i 60 metri in 6.69 e 6.63: nella Grande Mela voleva dare una risposta ad un mese dagli Europei Indoor.

Jacobs racconta cosa accadde in Kenya nel 2022: "L’influenza, poi il buio. Mi è arrivato il conto"

Marcell Jacobs ha raccontato per la prima volta cosa gli accadde in Kenya, quando finì all’ospedale per dolori gastrointestinali, e come quella vicenda abbia segnato la sua carriera di lì in poi: "Ho pensato di essere ormai arrivato e mi sono fregato da solo. Ci ho messo un anno e mezzo per saldare quel conto".