Italvolley femminile a punteggio pieno agli Europei: Slovacchia battuta 3-1 L’Italia della pallavolo femminile ha conquistato la terza vittoria in altrettante partite agli Europei di volley. Le ragazze azzurre allenate da Mazzanti si sono imposte con il risultato di 25-19, 25-18, 25-27, 25-17 e contro la Slovacchia, mantenendo così il primato nella pool C. Grande attesa ora per la sfida contro la Croaz.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia del volley femminile prosegue a gonfie vele la sua avventura agli Europei. La nazionale allenata da Mazzanti ha vinto, seppur con qualche sofferenza di troppo, anche la terza partita della pool C contro la Slovacchia, dopo i successi dei giorni scorsi contro Bielorussia e Ungheria. Le ragazze azzurre restano così a punteggio pieno in attesa del big match contro la Croazia, altra formazione che ha vinto finora tutte le partite.

Non è stata una prova particolarmente brillante quella dell'Italia contro una Slovacchia all'ultima spiaggia. Le azzurre già nei primi due set, si sono dimostrate più imprecise del solito aggiudicandosi comunque i parziali con il punteggio di 25-19 e 25-18. Nel terzo set è venuta fuori ulteriormente la nazionale allenata dall'italiano Marco Fenoglio, sfida dal sapore speciale per lui, che si è imposta 27-25. Episodio curioso in occasione del secondo del quarto set-point a propria disposizione: riscontrato grazie al "Var" un tocco del muro slovacco sulla schiacciata azzurra, che ha strozzato l'urlo in gola della squadra rossoblu restituendo speranza all'Italia, che però non è riuscita poi a sfruttare al meglio l'assistenza della tecnologia.

Nel quarto set le nostre atlete sono tornate efficaci e hanno ricacciato indietro i tentativi di rimonta delle slovacche chiudendo il discorso con il risultato di 25-17. Si tratta del terzo successo dunque per l'Italia femminile che ha perso oggi il primo set. Un test comunque importante nel percorso di crescita della formazione di Mazzanti che ora dovrà vedersela contro la Croazia. Un duello tra le due squadre a punteggio pieno della pool C, visto che le ragazze croate hanno superato Slovacchia, Bielorussia e Svizzera. Fondamentale per l'Italvolley un risultato positivo per chiudere il gruppo al primo posto e sperare poi in un abbinamento più alla portata agli ottavi.