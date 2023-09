Italia-Thailandia di volley femminile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming: l’orario Italia-Thailandia è il terzo incontro del Torneo di Qualificazione Olimpica di volley femminile: si gioca martedì 19 settembre 2023 alle ore 14:30 a Lodz, in Polonia. Dove seguire la partita in diretta Tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Dopo le vittorie su Corea del Sud e Slovenia, l'Italia prosegue il suo percorso nel Torneo Preolimpico del volley femminile: oggi, martedì 19 settembre, alle ore 14:30 le Azzurre saranno impegnate contro la Thailandia per la terza giornata del Pool C a Lodz, in Polonia. La sfida non si potrà vedere diretta TV ma si potrà vedere in streaming a pagamento su Volleyball World Tv.

La selezione di Davide Mazzanti spera di allungare la serie di vittorie dopo i successi contro la Corea del Sud e la Slovenia, entrambe per 3 a 0.

Queste le parole del CT all'inizio del torneo: “Quello che ci apprestiamo a vivere è un momento tosto ed importante perché arriviamo all’appuntamento della Qualificazione Olimpica con una lunga estate alle spalle. Un percorso che finora ha prodotto tante emozioni e situazioni che adesso dovremo provare a convogliare in una settimana che per noi sarà molto importante a partire dalla sfida con la Corea del Sud. La VNL è stato un bel banco di prova che ci ha insegnato a gestire tre partite consecutive sia dal punto di vista fisico che del recupero delle energie mentali. Dovremo far tesoro di questo tipo di esperienza anche perché la posta in palio sarà piuttosto pesante qui a Lodz”.

Dove vedere Italia-Thailandia di pallavolo femminile in TV: il canale in chiaro

La partita Italia-Thailandia non sarà disponibile in diretta TV in chiaro sulla Rai, così come accaduto per l'Europeo, perché nessuno ha acquisito i diritti delle partite del Torneo di Qualificazione Olimpica di pallavolo femminile 2023.

Italia-Thailandia, dove vederla in streaming

La gara tra Italia e Thailandia e quelle successive si potranno vedere in streaming a pagamento su Volleyball World Tv, al costo di 7,99 euro al mese.

A che ora gioca l’Italia di volley femminile contro la Thailandia per le qualificazioni a Parigi 2024

La gara tra Italia e Thailandia, valida per la terza giornata del Torneo Preolimpico, è fissata per martedì 19 settembre 2023 alle ore 14:30.