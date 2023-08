Italia-Spagna di volley femminile oggi agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l’orario Italia-Spagna valida per gli ottavi di finale degli Europei 2023 dl volley femminile si giocherà oggi, sabato 26 agosto alle ore 21:15 al PalaWanny di Firenze. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia del volley femminile sfiderà la Spagna negli ottavi di finale degli Europei. Oggi, sabato 26 agosto alle ore 21:15 al PalaWanny di Firenze, le azzurre affronteranno una squadra che nella Pool D ha chiuso al quarto posto alle spalle di Olanda, Francia e Slovacchia, battendo esclusivamente Finlandia ed Estonia. Un avversario altamente alla portata delle ragazze del Ct Davide Mazzanti che parte con tutti i favori dei pronostici. L'Italia è arrivata alla fase a eliminazione diretta degli Europei dopo averletteralmente dominato la fase a gironi.

Primo posto schiacciante frutto di cinque vittorie per 3-0 contro Bulgaria, Romania, Svizzera, Bosnia Erzegovina e Croazia. Le Campionesse d’Europa hanno allietato il pubblico di Verona, Monza e Torino e ora da Firenze inizierà il percorso verso la finale che non dovrà di certo avere passi falsi. Nel caso in cui l'Italia dovesse battere le Furie Rosse ai quarti di finale le azzurre saranno attese dalla vincente della sfida tra Francia e Romania. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita diretta tv e in chiaro e in straming.

Dove vedere Italia-Spagna di pallavolo femminile in TV: il canale in chiaro

Italia-Spagna valida per gli ottavi di finale degli Europei di volley femminile sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 2, mentre anche Sky Sport 1 (canale 201 del satellite) garantirà ai propri abbonati la visione del match. La Rai (attraverso il canale Rai Sport) e Sky trasmetteranno anche gli altri incontri inseriti nel programma in palinsesto.

Italia-Spagna, dove vederla in streaming gratis

La sfida tra la Nazionale di Mazzanti e le Furie Rosse sarà anche disponibile in diretta streaming e in forma gratuita attraverso il sito oppure la app di RaiPlay. Gli abbonati a Sky invece potranno usufruire di Sky Go disponibile solo per dispositivi mobili come smartphone e tablet. In alternativa c'è anche il collegamento a NOW (previo pagamento del pass previsto per accedere ai contenuti della piattaforma). La diretta streaming è garantita anche su Volleyball World Tv, la tv ufficiale della federazione mondiale di volley.

A che ora gioca l’Italia di volley femminile contro la Spagna per gli Europei

La gara tra Italia e Spagna che decreterà quale delle due nazionali accederà ai quarti per sfidare la vincente di Francia-Romania, prenderà il via alle ore 21:15 direttamente dal PalaWanny di Firenze.