Italia-Polonia oggi in semifinale ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in TV e streaming

Italia-Polonia è la semifinale dei Mondiali di pallavolo 2025. L’incontro si terrà oggi alle ore 12:30. Chi vince si qualificherà per la finale in programma domenica contro Bulgaria o Repubblica Ceca. Diretta TV su Rai 2. Streaming con RaiPlay e DAZN.

Oggi è il giorno delle semifinali dei Mondiali di pallavolo maschile 2025. In questo sabato 27 settembre l'Italia affronterà la Polonia, la grande favorita per il successo finale. La Nazionale guidata da Fefé De Giorgi scenderà in campo a Manila nelle Filippine quando saranno le 12:30 italiane. Chi vincerà si qualificherà per la finale che si terrà domani, cioè domenica, contro la vincente dell'altra semifinale, che disputeranno Bulgaria e Repubblica Ceca, il via alle 8:30. Italia-Polonia si potrà seguire in diretta TV e streaming in chiaro su Rai 2 e su RaiPlay, ma anche su DAZN e VBTV.

Partita: Italia-Polonia

Orario: 12:30

Dove: SM Mall of Asia Arena di Pasay City, Manila (Filippine)

Quando: sabato 27 settembre 2025

Diretta TV: Rai, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VBTV

Dove vedere Italia-Polonia in diretta in TV: il canale in chiaro

Dove vedere Italia-Polonia di pallavolo in TV? La semifniale dei Mondiali di volley 2025 è in programma dunque questa mattina e verrà mandata in onda dalla Rai, che sta seguendo il torneo sin dall'inizio. Dalle ore 12:30 inizierà il collegamento su Rai 2 per l'incontro che vedrà in campo Italia e Polonia. Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea ‘Lucky' Lucchetta. In TV si potrà seguire anche su DAZN, potranno farlo gli abbonati che avranno la chance di collegarsi con la Smart TV, utile pure a chi a dispositivi come Amazon FireStick o Google Chromecast. Ma sarà disponibile Italia-Polonia anche tramite console PlayStation e XboX.

Italia-Polonia, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Naturalmente sarà possibile vedere anche in diretta streaming l'incontro valido per la semifinale dei Mondiali tra Italia e Polonia. Lo si potrà fare gratis collegandosi dalle ore 12:30 a RaiPlay, con un servizio gratuito. Streaming anche per gli abbonati di DAZN, che potranno fruire dell'incontro così con un tablet, uno smartphone o un computer. Ma è possibile seguire la sfida che sta dominando questa epoca anche con VBTV, la piattaforma ufficiale della Federazione Internazionale di pallavolo, che si può seguire mediante abbonamento.