Italia-Polonia oggi ai Mondiali di volley femminile, orario e dove vederla in tv e streaming

Procede a ritmo serrato e a gonfie vele il cammino ai Mondiali di volley femminile della Nazionale guidata da Julio Velasco. L’Italia adesso affronterà oggi la Polonia nei quarti di finale dopo aver travolto la Germania con uno schiacciante 3-0 nel primo turno a eliminazione diretta. Diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPay.

La nostra Nazionale torna in campo a Bangkok, in Thailandia nella giornata di oggi, mercoledì 3 settembre con fischio di inizio della partita fissato per le ore 15:30, italiane. Un appuntamento fondamentale per continuare il proprio sogno iridato, con l'Italia tra le principali favorite al titolo. Dall’altra parte della rete ci saranno le biancorosse allenate da coach Stefano Lavarini, capaci di prevalere sul Belgio al tie-break, dopo un ottavo serratissimo.

Partita: Italia-Polonia

Dove: Bangkok (Thailandia)

Quando: mercoledì 3 settembre

Orario: 15:30 (ore italiane)

Diretta TV: in chiaro su Rai2, DAZN

Diretta streaming: Raiplay in chiaro, DAZN e VolleyBallTV

Italia-Polonia, dove vedere la partita di volley in diretta TV: il canale in chiaro

Italia-Polonia è uno dei quarti di finale che si disputano ai Mondiali di volley femminile e si gioca oggi a Bangkok. La diretta TV in chiaro per tutti è garantita dai canali Rai (Rai2 quello di riferimento) mentre si potrà seguire il match anche per gli abbonati di DAZN su una Smart TV collegata via internet.

Dove vedere Italia-Polonia in diretta streaming: gli orari della gara di volley

Stesso discorso per lo streaming live di Italia-Polonia: chi non ha intenzione di pagare per vedere il quarto mondiale può collegarsi sul portale online della Rai, RaiPlay. Gli abbonati di DAZN potranno seguirla, in esclusiva a pagamento, sull'app dedicata o sul sito Dazn.it. Possibilità di vedere il match, previo abbonamento, anche su VolleyBallTV, la televisione ufficiale della Federvolley internazionale. Attenzione agli orari: in Thailandia si è 5 ore avanti rispetto a noi) e il fischio di inizio è fissato per le 15:30 italiane.

Italia-Polonia, le scelte di Velasco in vista della gara valida per i quarti di finale ai Mondiali di Volley

Julio Velasco potrà fare affidamento sui suoi elementi di punta con gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi. A disposizione nella formazione base anche le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, il libero Monica De Gennaro. Di fronte ci saranno rivali di rilievo della Polonia, come le attaccanti Magdalena Stysiak e Malwina Smarzek, le centrali Agnieszka Korneluk e Martyna Lukasik. In palio c'è la qualificazione alla semifinale mondiale, da disputare contro la vincente che uscirà dal match tra Brasile e Francia.