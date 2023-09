Italia-Olanda di volley femminile oggi in finale 3° posto agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l’orario Italia-Olanda è la partita valida per la finale del 3° posto degli Europei 2023 di volley femminile: si giocherà domenica 3 settembre alle ore 16.30 al Paleis 12 di Bruxelles. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia si giocherà la medaglia di bronzo agli Europei di volley femminile contro l'Olanda: la partita si disputa oggi, domenica 3 settembre 2023, alle ore 16:30 al Paleis 12 di Bruxelles. La gara sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai 1 e Sky Sport.

Le ragazze di Davide Mazzanti dopo 7 vittorie per 3-0 sono state battute dalla Turchia in semifinale: le campionesse d’Europa uscenti hanno caduto sotto i colpi dell’indemoniata Melissa Vargas e ora si giocheranno il terzo gradino del podio contro l'Olanda, che ha perso per 3-1 contro la favoritissima Serbia.

C'è grande delusione nell'ambiente azzurro in vista della finale e da qualche ora serpeggia anche un certo malumore per la critica durissime al coach Mazzanti per la gestione di Paola Egonu, la migliore nella semifinale, arrivata dal CT della Turchia Daniele Santarelli: "Io conosco Paola, può vincere le partite da sola e vederla in panchina fa male al cuore".

Dove vedere Italia-Olanda di pallavolo femminile in TV: il canale in chiaro

La finale per il terzo posto tra Italia e Olanda si giocherà domenica 3 settembre 2023 e sarà possibile seguire in TV in chiaro su Rai 1, mentre gli abbonati Sky potranno seguire il match anche su Sky Sport Arena (canale 204), dove verranno trasmessi anche tutti gli incontri inseriti nel programma della competizione.

Italia-Olanda, dove vederla in streaming gratis

La finale per il gradino più basso del podio degli Europei di volley tra Italia e Olanda si potrà seguire anche in diretta streaming. L'incontro sarà trasmesso gratis dal sito e dall'app di RaiPlay mentre gli abbonati Sky potranno vederla su Sky-Go, l'applicazione dedicata per smartphone e tablet. In alternativa c'è NOW. La diretta streaming è garantita anche su Volleyball World Tv, la tv ufficiale della federazione mondiale di volley.

A che ora gioca l’Italia di volley femminile contro l'Olanda per gli Europei

L'Italia si giocherà la finale per il terzo posto contro l'Olanda alle ore 16.30 al Paleis 12 di Bruxelles, palazzetto che ospita tutta la Final Four.