Italia-Macedonia di volley maschile oggi agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l’orario L’Italia incontrerà la Macedonia del Nord agli ottavi di finale degli Europei di volley maschile. La partita inizierà alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming gratuitamente dalla Rai.

L'Italia chiude la Pool A a punteggio pieno e vola agli ottavi di finale. Nel grande cammino della fase a gironi gli azzurri hanno perso soltanto due set in totale nelle sfide contro Belgio, Estonia, Serbia, SvizzeraSvizzera e Germania, partite quasi perfette contro avversari che non hanno mai dato problemi ai ragazzi di Ferdinando De Giorgi.

Il primo avversario della fase a eliminazione diretta sarà la Macedonia del Nord, arrivata al quarto posto del Gruppo C, un impegno decisamente abbordabile per la nazionale Campione d'Europa e del Mondo in carica, decisa a difendere il titolo continentale a questi Europei di volley.

Dove vedere Italia-Germania di pallavolo maschile in TV: il canale in chiaro

Il tabellone degli Europei di volley ha riservato all'Italia la Macedonia del Nord come avversario per gli ottavi di finale. Gli azzurri hanno conquistato l'accesso alla fase a eliminazione diretta con una giornata di anticipo. Appuntamento fissato per sabato 9 settembre alle ore 18:00 al PalaFlorio di Bari: anche in questo caso la partita dell'Italvolley sarà trasmessa in chiaro in diretta tv su Rai 2. Gli abbonati Sky invece potranno seguire l'incontro sui canali dedicati che manderanno in onda tutte le partite in programma.

Italia-Germania, dove vederla in streaming gratis

Gli ottavi di finale degli Europei di volley tra Italia e Macedonia del Nord saranno trasmessi anche in streaming gratis dal sito e dall'app di RaiPlay, accessibile tramite tutte le piattaforme. Gli abbonati Sky invece potranno usufruire del servizio offerto da SkyGo. Tutto il torneo si può seguire su Volleyball World Tv, la tv ufficiale della federazione mondiale di volley.

A che ora gioca l’Italia di volley maschile contro la Macedonia del Nord agli Europei

La partita Italia-Macedonia del Nord valida per gli ottavi di finale degli Europe di volley si giocherà sabato 9 settembre alle ore 18:00.