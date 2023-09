Europei Volley 2023, le prossime partite dell’Italia maschile e il tabellone di ottavi e quarti Le prossime partite dell’Italia agli Europei di volley maschile, il programma degli ottavi e dei quarti di finale.

L'Italia negli Europei di pallavolo maschile si è già qualificata agli ottavi di finale. La squadra allenata da Fefé De Giorgi è a punteggio pieno nella fase a gironi e sfiderà questa sera la Germania nell'ultima partita inutile per la classifica. L'Italvolley vincendo tutte le partite ha strappato il pass per la fase ad eliminazione diretta, che vede partecipare le prime 4 squadre dei 4 gironi. Gli azzurri sono a pari punti con la Serbia ma sono matematicamente primi.

Le prossime partite dell’ItalVolley maschile agli Europei: il calendario

L'Italia conosce già il suo piazzamento finale in classifica nella fase a gironi. Col primo posto nel gruppo A, la Nazionale di volley maschile azzurra affronterà la 4a classificata nel gruppo C ovvero una tra Repubblica Ceca e Macedonia del Nord. La partita si giocherà sabato 9 settembre alle 18 o alle 21. In caso di qualificazione ai quarti, l’Italia affronterà una tra Olanda e Germania.

Il tabellone degli Europei di Volley maschile: gli incroci di ottavi e quarti di finale

Il tabellone degli Europei di Volley maschile sarà noto nel dettagli dopo l'ultimo turno delle partite della fase a gironi. Già si conosce il programma e le date di ottavi di finale e quarti. Questo il calendario:

Ottavi di finale

Sabato 9 settembre

1/8 1: A1 vs C4 (Bari, ore 18 o 21)

1/8 4: C2 vs A3 (Bari, ore 18 o 21)

Domenica 10 settembre

1/8M 2: C1 vs A4 (Bari, ore 18 o 21)

1/8M 3: A2 vs C3 (Bari, ore 18 o 21)

Quarti di finale

Martedì 12 settembre

QF 1: vincenti 1/8F 1 vs 4 (Bari, ore 18 o 21)

QF 2: vincenti 1/8F 2 vs 3 (Bari, ore 18 o 21)